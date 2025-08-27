¿Nodal pidió perdón en la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar tras supuesta infidelidad? Así fue visto

En medio de rumores de supuesta infidelidad y tras la filtración de unos audios comprometedores, Christian Nodal apareció en Zacatecas visitando la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar. El gesto levantó preguntas: ¿fue un homenaje o un intento de pedir perdón? ¡Te contamos los detalles!

Christian Nodal y Ángela Aguilar tendrían crisis matrimonial / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Qué hizo Christian Nodal en la tumba de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, abuelos de Ángela Aguilar?

En redes sociales, Christian Nodal compartió una emotiva fotografía tomada en el rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas, el lugar donde reposan los restos de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, abuelos de Ángela Aguilar. En la imagen se aprecian flores frescas, sombreros y retratos que rinden homenaje a quienes fueron pilares de la dinastía Aguilar, una de las más importantes en la historia de la música mexicana.

En la tumba puede leerse una dedicatoria que resalta entre los recuerdos: “Ser tu amor mi premio de Dios, ser tu esposa un privilegio, te adoro. Flor”. La frase de Flor Silvestre se ha vuelto un símbolo del amor y la unión familiar que caracterizó a la pareja de artistas.

La publicación no tardó en despertar comentarios, pues coincidió con el escándalo de los polémicos audios que fueron atribuidos a Nodal, los cuales lo han puesto nuevamente en la polémica mediática.

Sin embargo, Christian Nodal no dio a conocer el motivo de su visita a la tumba de los abuelos de su esposa, Ángela. Aunque algunos seguidores señalaron que, supuestamente, había ido a pedir perdón a los familiares de Aguilar por las polémicas en las que han estado envueltas por su matrimonio. ¿Será?

¿Dónde están enterrados los abuelos de Ángela Aguilar y que hay en el rancho?

La tumba de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se encuentra en el rancho El Soyate, una propiedad ubicada en Villanueva, Zacatecas. Este lugar es considerado el corazón de la dinastía Aguilar, pues allí no solo reposan los restos de los dos grandes exponentes de la música mexicana, sino que también se mantiene viva la tradición charra que tanto defendieron en vida.

El Soyate es también un punto de encuentro familiar. Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar suelen pasar temporadas en el rancho, realizando actividades relacionadas con la charrería y la música. Ahora, Nodal también se ha integrado a esta tradición, siendo captado aprendiendo a montar a caballo, una práctica que forma parte del estilo de vida de la familia.

Nodal en su visita a la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar no desaprovecho para montar a caballo:

¿De qué murieron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, abuelos de Ángela Aguilar?

La muerte de los abuelos de Ángela Aguilar marcó un antes y un después en la familia. Antonio Aguilar, más conocido como el Charro de México, falleció en junio de 2007 a los 88 años, a causa de una neumonía. Su partida dejó un legado inmenso en el cine y la música ranchera.

Flor Silvestre, por su parte, murió en noviembre de 2020 a los 90 años en el mismo rancho El Soyate, tras complicaciones relacionadas con su salud. Ángela ha confesado en varias entrevistas que su abuela fue una de sus mayores influencias, no solo en el ámbito musical, sino también en su vida personal.

¿Christian Nodal fue infiel a Ángela Aguilar? Esto dicen los audios filtrados

El nombre de Christian Nodal volvió a estar en tendencia luego de que el periodista Maurg1 filtrara unas conversaciones y audios en los que, supuestamente, el cantante habría coqueteado con otra mujer. Las grabaciones, según explicó el creador de contenido, datan de mayo y junio de 2020, justo antes de que Nodal oficializara su noviazgo con Belinda.

En los audios, atribuidos a Nodal, se escuchan frases como:



“Demasiado bella”

“Cuando tenga descanso, ¿nos podemos ver?”

“Yo creo que debo cambiar de chófer”

La revelación dejó en el aire preguntas sobre la vida sentimental de Nodal en ese momento, y aunque el contenido corresponde a un periodo anterior a su relación con Ángela Aguilar, la polémica volvió a ponerlo en el centro de las críticas.