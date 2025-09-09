Wendolee, exintegrante de La academia, fue hospitalizada de emergencia tras graves síntomas: “Con tubos y conectada”

Wendolee Ayala confiesa que en una de sus reconciliaciones ¡terminó en el hospital! La cantante de está de regreso a nuestro país tras pasar varias turbulencias, tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora, a sus 43 años, sincera, sin tapujos y siempre con una sonrisa, nos habla de cómo su vida está mejor que nunca.

“Mi vida está en paz. Tengo una familia y sigo luchando por salir adelante” / Francisco Mancera

¿Quién es el esposo de Wendolee Ayala, de La academia, y por qué estuvieron a punto de divorciase?

Wendolee Ayala recuperó el amor de su marido tras una crisis matrimonial que casi la hace firmar el divorcio: “Mi marido y yo hemos pasado por varios procesos. Fueron 3 años después de lo de mi hija (padeció síndrome de cabeza plana), cuando todo colapsó. Tengo una terapeuta que me ayudó a entender que mi marido vivió un proceso distinto al mío. Él sacó su dolor por lo que vivimos de una manera distinta que yo. Además, pasaron muchas cosas que nos rompieron como pareja. En un momento estaba yo con 2 bebés, sin casa, viviendo en un hotel y viendo cómo mi mundo se caía, se nos caía a los 2”.

En una situación sumamente vulnerable, Wendolee tomó distancia para poder empezar desde cero: “Llegó un punto en que dije: ‘No aguanto más’. Agarré a mis niños, me fui a Texas con mi mamá y lista para firmar el divorcio. Estando allá, más calmada, vi que cada uno estaba en un proceso y empezamos a tener comunicación otra vez. Un día me dijo: ‘Voy para allá, porque no puedo vivir sin ti’, y mira. Yo sabía que estos kilos iban a funcionar. Ya más tranquilos, estamos estableciéndonos en Texas, recuperándonos como pareja y echándole ganas. Muchas parejas no tenemos la inteligencia emocional. Así se deshacen las familias. Gracias a Dios, tengo a mi mamá y a mi terapeuta que me supieron guiar para salir adelante”.

Wendolee Ayala conoció a Tood en 2005 y se casaron el 2013 / Especial

¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Wendolee Ayala, de La academia?

Tras meses separados, la pasión resurgió más fuerte que nunca, tanto, que una de esas noches la cantante ¡terminó hospitalizada!: “En una de las reconciliadas casi me muero, literal (ríe). Hubo una emergencia sexual. Nunca me había pasado en la vida. Estábamos en el ‘amorts’ y acabamos en urgencias, hospitalizada”.

Además nos cuenta que pasó un momento vergonzoso: “Lo que se suponía que era una noche sexy acabó siendo con tubos y conectada (ríe). Tengo problemas de epilepsia y mi familia pensó que estaba relacionado con eso, pero resulta que existe un síndrome llamado ‘cefalea coital’. Yo me moría de la pena”.

“Llegamos al hospital y el doctor le dice a mi marido: ‘¿Qué le pasó a la mujer?’. Él le dice: ‘Estábamos haciendo ejercicio’. ¡Imagínate eso a la una de la mañana! (ríe). Me dio un dolor de cabeza horrendo. Me dolía más que un parto de los que ya había pasado. Sentía que me iba a morir. Era un dolor fuerte. No alcanzaba a respirar. Soy gordibuena, pero sana, porque no tengo diabetes, hipertensión ni nada de eso. Ese día se me disparó la presión y eso detonó el dolor. Sufrí de exceso de amor”.

Wendolee Ayala / Archivo TVNotas

¿Qué proyectos tiene en puerta Wendolee Ayala?

Ahora está lista para retomar su faceta como cantante en tierras mexicanas: “Cada cosa que me ha tocado vivir me ha dado ese poder para cantar canciones de ‘duro contra ellos’. Cantar cada fin de semana te va haciendo fuerte para los escenarios. Además, tengo la fortuna de que solo canto los fines de semana y durante la semana soy mamá de 2 niños hermosos que tienen todo mi tiempo”.

La fama y la popularidad ya no es algo que le quite el sueño. Ahora es feliz con lo que tiene: “A lo mejor no me he posicionado como Yuridia, que salió del mismo show que yo, pero sí me siento muy realizada, porque he logrado grandes cosas”, concluyó.

