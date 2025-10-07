Famosa conductora fue hospitalizada de emergencia tras ser diagnosticada con tumores: “Dolor de terror”

La conductora y modelo Patty López de la Cerda vuelve a encender las alarmas. Y es que recientemente dio a conocer que había sido hospitalizada y operada de emergencia tras ser diagnosticada con tumores. Ella misma da detalles de su intervención y revela cómo se encuentra.

¿Por qué hospitalizaron a la conductora Patty López de la Cerda?

A través de redes sociales, Patty López de la Cerda compartió una foto desde la cama de un hospital. Junto a la imagen, escribió un mensaje revelando que se había sometido a una cirugía el pasado lunes 6 de octubre.

Si bien dejó claro que la intervención salió muy bien, admitió que había sido un proceso sumamente doloroso, por lo que pidió a sus fans que oraran para su pronta recuperación.

“No les había contado pero hoy me operaron. Todo salió bien, pero con un dolor de terror, por si me pueden mandar unas buenas vibras por ahí”, expresó.

Sobre su diagnóstico, mencionó que le habían detectado unos “miomas enormes”, por lo que le tuvieron que hacer una “laparotomía” que, “en palabras normalitas” es una cesárea.

“Me quitaron unos miomas enormes que tenia y para eso me tuvieron que hacer una laparotomía, en palabras normalitas una cesárea.… ouchissss. Para acabarla de amolar tengo una tossssss...Cada vez que toso, siento que la virgen me habla. Hasta aquí mi reporte, Joaquín” Patty López de la Cerda

Aunque ya no ha dado más actualizaciones sobre su actual estado de salud, se ha mantenido activa en redes sociales, en las que, entre otras cosas, ha publicado reflexiones sobre la resiliencia; algo que, para muchos, es un interpretativo de que su recuperación es favorable.

¿Qué son los miomas, diagnostico que le detectaron a la conductora Patty López de la Cerda?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, los miomas son tumores benignos que se desarrollan en la pared muscular del útero. Si bien son asintomáticos, suelen causas, entre otras cosas:

Sangrados menstruales abundantes

Dolor pélvico

Problemas urinarios

Problemas de fertilidad

No hay una causa exacta, pero se le relaciona con factores hormonales y genéticos. Tras el diagnostico, se recomienda una cirugía para extraerlos y no causen problemas en el futuro.

¿Quién es Patty López de la Cerda y cuáles han sido sus problemas de salud?

Patty López de la Cerda es una conductora y modelo mexicana. Nació el 6 de julio de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años. Es mayormente conocida por su participación como reportera en Azteca deportes.

En su momento, estuvo casada con Cristian Scoponi, de quien se divorció tan solo siete meses después de la boda.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que lidia con problemas de salud. Entre finales de 2020 y principios de 2021, la presentadora empezó a sufrir taquicardias, dolores de cabeza y dificultad para hablar.

Tras diversos estudios médicos, fue diagnosticada con disautonomía y epilepsia. En diversas ocasiones, ha hablado de lo complicado que ha sido adaptarse a esto.

