Wendolee nos confía que tuvo una fuerte crisis matrimonial: “Viví toxicidad”

Hace unos días Wendolee Ayala, a quien recordamos como una de las participantes de la primera generación de “La Academia” lanzó un tema titulado La corta venas, en la cual habla de una mujer que vive una relación tóxica y codependiente. Hablamos con ella en exclusiva y nos cuntó el origen de la canción.

Wendolee “Esta canción habla de los amores tóxicos y de una mujer desesperada y que está en una relación en la que no quiere estar. Es una cumbia que escribí hace varios años con Salvador Aponte que refleja mucho de lo que vivía en esos momentos. El año pasado viví toxicidad en mi matrimonio muy fuerte y esta rola refleja todo lo que yo sentía en aquel tiempo, en cuanto la empecé a grabar hice catarsis porque no me había podido desahogar todo lo que venía cargando, la verdad es que salió muy buena canción”.

Nos confesó cómo empezó todo con su pareja Todd: “Después del nacimiento de Hannah (sufrió del síndrome de la cabeza plana, además de una neumonía al nacer), vivimos procesos súper diferentes mi esposo y yo al enfrentarnos a su enfermedad, entonces no nos entendíamos bien porque las cosas las enfrentamos diferentes hombres y mujeres. Además de que tuvimos desperfectos de la casa y literal se nos cayó a pedazos, estábamos viviendo momentos intensos”.

Wendolee nos confianza que casi termina su matrimonio por una fuerte crisis matrimonial / Instagram

Wendolee compartió que todo esto hizo que no se entendiera con su pareja: “Cada uno estábamos viviendo nuestro proceso y como personas no estábamos bien entonces como pareja no nos entendíamos en nada. Todd y yo habíamos sido novios durante 10 años y de pronto de la noche a la mañana nos convertimos en padres y no sabíamos cómo llevar todo esto. La convivencia cambió muchísimo y nos afectó”.

Confesó que acudieron a terapia para solucionarlo, pues estaban a un paso de la separación definitiva: “Tuve la fortuna de ir con una terapeuta que se especializa en relaciones y en codependencia y amor propio. Ella me ayudó y nos ayudó para entendernos. Analizamos qué era lo que nos estaba pasando... Luchamos por la familia y aunque el momento tóxico ya pasó, seguimos en este proceso de aceptarnos y reencontrarnos”.

Para la cantante, su familia es lo más importante: “No mucha gente le da valor a la familia y entender y ponernos en los zapatos del otro. Las relaciones hoy en día son desechables y para Todd y para mí no es el caso, estamos poniendo todo de nuestra parte para que funcione. Es una lucha de día con día, estamos aprendiendo a reconquistarnos porque venimos de unos años de que ya no podíamos”.

Su guerra más fuerte que pasaron fue aceptar la enfermedad de su hija menor, la cual ya quedó en el olvido: “lo más duro fue lo de Hannah, que ahorita está preciosa, con una personalidad súper fuerte y que se aferró a la vida y que hoy en día tiene cero problemas de salud, está gozando la vida. Harrison está en su papel de hermano mayor con un corazón noble y de que la quiere cuidar. Ella es una guerrera, pero la veo y veo reflejado el amor y la misericordia de Dios que me la dejo en este mundo terrenal. Por mis hijos es que sigo luchando”.

Para este cierre de año, los cambios siguen y hasta de ciudad: “Nos mudamos de Los Ángeles a Texas, después de vivir 20 años allá y esto es porque quiero retomar al 100% a la música y mi mamá está en Texas entonces ella me ayudará cada vez que tenga que viajar a trabajar”, concluyó.

