Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole con su ex, la prometida de Eleazar Gómez, aseguran

Peso Pluma y Nicki Nicole son una de las parejas del momento. Aunque se tardaron en confirmar su relación, finalmente se han dejado ver juntos por todos lados del mundo.

Sin embargo, el cantante estuvo como invitado recientemente en un concierto de Karol G en Medellín y surgieron rumores de una posible infidelidad.

Según el programa ‘Chisme no like’, Peso Pluma habría aprovechado que Nicki Nicole no estaba con él en ese viaje para invitar a una ex al concierto.

Javier Ceriani indicó que posiblemente el cantante se reencontró con su exnovia, Jeni de la Vega, quien actualmente está comprometida con Eleazar Gómez.

A Jeni de la Vefa, la invitó a participar en su video “La Bebé”. Sin embargo, cortaron sus escenas debido a que rompieron en abril. / Archivo TVNotas

¿Qué pasó con Peso Pluma en Colombia?

Javier Ceriani contó: “Después de estar con Karol G, Peso Pluma se fue a otro lugar a dar un concierto. Señoras y señores, aparentemente Peso Pluma estando solo en Medellín habría invitado a pasar unos días a su ex, Jeni de la Vega”.

Y reiteró que Jeni habría sido invitada por el cantante sin que Nicki estuviera en el mismo país. Se presentaron imágenes de Jeni en Medellín, Colombia como prueba de que se encontraban en el mismo lugar supuestamente.

Esta es una de las historias que subió Jeni en Colombia / Instagram

Recordemos que Jeni y Hassan (el verdadero nombre de Peso Pluma) terminaron porque ella no quería enamorarse perdidamente de él y solo duraron tres meses.

Durante su breve romance disfrutaron juntos de viajes y románticas citas, así que quedaron en buenos términos.

