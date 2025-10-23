Ex de Sergio Mayer Mori lo exhibe: “No me voy a quedar callada”, responde a sus declaraciones en La granja VIP

La tranquilidad de La granja VIP se vio interrumpida después de que Sergio Mayer Mori relatara ante las cámaras cómo terminó su última relación amorosa, historia que rápidamente generó controversia dentro y fuera del reality. Aunque el hijo de Bárbara Mori no reveló el nombre de su expareja, sus declaraciones fueron suficientes para que los internautas identificaran quién sería la joven involucrada.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su exnovia en La granja VIP?

Durante una plática con sus compañeros Omahi y Sandra Itzel, Sergio Mayer Mori explicó, mientras tocaba la guitarra, que su última relación terminó en febrero de este año. El también cantante relató que su entonces pareja decidió abandonar la celebración para asistir a una exposición de arte, lo cual lo tomó por sorpresa.

“Ese día era mi cumpleaños y se fue a ver una exposición con una amiga. No me reclamó nada, simplemente se fue... Ahí me di cuenta de muchas cosas. Cuando regresó al departamento, le dije que ya no quería seguir” Sergio Mayer Mori

Según la versión de Sergio, ella no quería separarse, pero él mantuvo su postura y le ofreció quedarse temporalmente en el departamento mientras encontraba un lugar donde vivir.

“Le dije que no se preocupara, que podía quedarse el tiempo que necesitara, pero que nuestra relación ya había terminado” Sergio Mayer

El joven actor también relató que, días después, su expareja le pidió prestado su celular, y en ese momento todo se complicó, pues la chica “Vio conversaciones con otras personas y se molestó muchísimo”. Fue ahí cuando todo explotó”, comentó. A partir de ese momento, según Mayer Mori, la convivencia se volvió insostenible, por lo que decidió pedirle que se marchara definitivamente del lugar.

Sin embargo, la situación habría empeorado cuando, tiempo después, él se enteró de que su ex estaba saliendo con otra persona. Mayer Mori también compartió que se sintió dolido porque, tras la ruptura, su expareja lo habría acusado de ser infiel y de no respetar a las mujeres. “Eso fue lo más fuerte, porque me dolió que dijera algo que no era verdad”, comentó sin dar nombres.

¿Quién es Sajiva, la exnovia de Sergio Mayer Mori?

En redes sociales, los seguidores del reality no tardaron en identificar a la persona detrás de la historia: Inés Sánchez Gil, conocida como Sajiva. Ella es cantante, creadora de contenido y exnovia del participante de La granja VIP.

Luego de que su nombre comenzara a circular en redes, Sajiva utilizó su cuenta de TikTok para compartir su versión de los hechos. En el video, aseguró que no planeaba quedarse callada y aprovechó para aclarar varios puntos que Mayer Mori habría omitido o alterado.

“Cuando estamos en ese lugar (falta de amor propio) claramente vamos a atraer personas o eventos relacionados con el abuso o el narcisismo” Inés Sánchez Gil

Sajiva confirmó que efectivamente se fue de la fiesta de cumpleaños de Sergio, pero aclaró que lo hizo en compañía de su entonces suegra, la actriz Bárbara Mori, no con una amiga, como él había dicho.

Además, explicó que sí llegó a ver mensajes del cantante con otras mujeres, aunque negó que su reacción fuera por celos.

“Tú, en ese momento, al borde del colapso, lo último por lo que estás enojada es porque le habla a otra mujer. Es por la impotencia de que le va a hacer lo mismo que a ti” Inés Sánchez Gil

¿Qué respondió Sajiva a las declaraciones de Mayer Mori?

Sajiva también desmintió una de las afirmaciones más repetidas por los seguidores del programa: negó haberse ido a vivir con otra persona tras la ruptura. Según sus palabras, después del rompimiento se mudó sola a una casa donde actualmente reside.

“No me voy a quedar callada. He desbloqueado niveles de amor propio en donde me amo muchísimo más, por fin he aprendido a cómo relacionarme desde el amor” Sajiva

El video, que rápidamente superó miles de visualizaciones, fue tomado por muchos usuarios como una respuesta directa a las declaraciones del hijo de Bárbara Mori. Aunque la artista no mencionó su nombre, las coincidencias con el relato de La granja VIP confirmaron la conexión entre ambos.