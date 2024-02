Clovis llama p3rr4 de la fama a Christian Estrada y asegura que ¡aún extraña a su ex, Alicia Machado!

La casa de los famosos sigue dando de qué hablar, ya que, recientemente, el reality enfrentó un fuerte escándalo. Hace unos días, Thalí García se escapó de la casa debido a la presunta relación amorosa que estaría protagonizando con su compañero de cuarto, Lupillo Rivera. Se desató la polémica porque Thalí es casada.

Sin embargo, en medio de la controversia, el amor también ha estado envolviendo a algunos concursantes dentro de la competencia, tal fue el caso de Clovis, quien hace unas semanas dejó claro que estaba totalmente interesado en Aleska Génesis.

No obstante, este romance tomó un giro rotundo, dado que la venezolana demostró que sus ojos están puestos en Christian Estrada, quien fue el primero en abandonar el reality de Telemundo.

Aunque, esa situación no habría sido un obstáculo para ninguno de los dos, ya que el pasado 14 de febrero el ex de Ferka sorprendió a la famosa vestido de príncipe y con un ramo buchón.

Luego de eso, en redes sociales se postearon algunos videos que demostraron que ambos la pasaron muy bien. ¡Habrían tenido una noche de pasión!

Lo anterior no fue del agrado de Clovis, dado que se mostró muy afectado luego de presenciar esta escena. Incluso, rompió en llanto. No obstante, su venganza llegó más rápido de lo esperado. ¡Reveló que Christian Estrada extrañaba a su ex!

¿Qué dijo Clovis de Christian Estrada?

Tras darse cuenta de que no tiene una oportunidad con Aleska, el atleta no tardó en arremeter contra Christian, quien se habría robado el corazón de la modelo en la semana que estuvo dentro, por lo que no dudó en revelar algunos secretos que Estrada le dio a conocer. ¡Lo llamó perra de la fama!

Christian Estrada confirmado de último momento como participante de ‘La casa de los famosos’. / Captura de pantalla/Telemundo

En medio de una plática con Alana Lliteras, Clovis le contó que en México a Estrada se le conoce como “perr* de la fama”, ya que supuestamente hizo todo el show con Aleska para “obtener pantalla”.

“Pero a este chavo, aquí en México se le dice como ‘la perr* de la fama’. Quería pantalla, la neta. A mí me dijo dos días antes de salir eliminado: ‘Extraño a mi ex, Alicia Machado’”. Clovis

Agregó: “Le pusieron todo en bandeja de plata. Te apuesto a que no se gasta ni un peso en esas p1nch3s m4m4d4s. Si no tiene para pagar la pensión del hijo, qué va a andar pagando eso”.

Así lo dijo Clovis:

¡Christian estrada le contesta a Clovis!

Como era natural, estas declaraciones llegaron a oídos de Christian, quien no tardó en responder a las declaraciones de su antes compañero dentro de La casa de los famosos.

El famoso remarcó que no solo fueron las declaraciones de Clovis, sino también la acción de querer tirar el ramo buchón que le regaló a Aleska. ¡Aseguró que no fue hombre para hablar de él cuando estaba dentro del reality”.

“Me acaban de mandar un video que acaba de suceder ahorita en ‘La casa de los famosos’ donde Clovis agarra el ramo de rosas que le regalé a Aleska queriéndolas tirar a la basura, tirarlas a la piscina… Eso es cobardía. Ahora entiendo por qué están solos los dos (Lupillo y Clovis)”. Christian Estrada

Agregó: “Cuando estuve adentro, a mí no me dijeron nada, pero ahora que estoy afuera sí tienen los hu3v0s de tirar tanta mi3rd4. Perfecto, sepan respetar y valorar a una mujer”.

Así lo dijo Christian Estrada:

Las redes reaccionan a la discusión

Usuarios no tardaron en brindar su opinión respecto a las palabras de Christian Estrada y le pidieron que “mejor se haga cargo de su hijo”.

“Fuiste el primero en salir, ni tiempo de decirte nada”, “Sepan valorar y respetar a una mujer, quedó payaso”, “Ay, ridículo, quién es el primero que abandonó a su hijo en pleno bautizo”, “Habló el padre responsable”, “Cobardía es tener un hijo y no responder por él”, “Se mordió la lengua”, “Así como él respeta a la mamá de su hijo”, “El consejo debe aplicárselo él mismo”, “Qué se siente que tu hijo tenga otra figura paterna”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, la rivalidad entre Christian Estrada y Clovis sigue latente, incluso cuando el modelo está fuera del reality. ¿Habrá enfrentamiento después?