Laura Bozzo se le va a la yugular a Christian Estrada por sopresa a Aleska: “Tú estás acá por Alicia Machado”

Christian Estrada demostró que Alicia Machado ya está más que superada luego de que culminaron su relación, previo a que él entró a La casa de los famosos de Telemundo, ya que dejó atónitos a todos al aparecer nuevamente dentro del reality para darle una gran sorpresa a Aleska Génesis.

Recordemos que la venezolana, así como el actor mexicano, demostraron una contundente atracción dentro de la competencia. Sin embargo, el ex de Ferka se convirtió en el primer eliminado del reality, por lo que su romance no trascendió.

Captura de pantalla

No obstante, Christian demostró que no hay barreras para el amor y sorprendió este 14 de febrero a la ex de Nicky Jam vestido de príncipe y un “ramo buchón”. ¡El sueño!

Aunque fue un gran detalle por parte de Estrada, usuarios lo llenaron de críticas. Incluso, la misma Ferka compartió un meme en alusión a esta situación.

Ferka habló de las situaciones que ha pasado con el padre de su hijo / Instagram: @ferk_q

Te puede interesar: Christian Estrada dejó atrás a Alicia Machado y aparece en LCDLF como “príncipe” de Aleska

Laura Bozzo se lanza contra Christian Estrada

Ferka no fue la única que arremetió en contra de Estrada, dado que en la gala de esta noche en LCDLF, Laura Bozzo, quien fue una de las invitadas al panel de hoy, no se quedó con nada y criticó contundentemente al actor.

Frente a frente, la peruanomexicana destacó que le parece absurdo que Christian emane tanto amor por una mujer y a su hijo “lo deja tirado”.

Laura Bozzo / Instagram: @laurabozzo_of

Te puede interesar: Con este meme, Ferka se burla de Christian Estrada por aparecer como príncipe azul en LCDLF

Incluso, le recordó que él tuvo la oportunidad de estar dentro de La casa de los famosos gracias a su relación por Alicia Machado.

“Si tanto amor destilas por qué caraj*s no mantienes a tu hijo que tienes tirado con Ferka. Porque tú estás acá por Alicia Machado”. Laura Bozzo

Ante esto, Christian Estrada simplemente se comenzó a reír. Aunque la producción intentó parar a Laura, ella siguió despotricando en contra del ex de Ferka.

“Yo digo lo que pienso, tanto amor y su hijo que no mantiene. Perdón, yo digo lo que pienso”, agregó.

El enfrentamiento culminó. No obstante, las redes reaccionaron rápidamente al polémico momento y aplaudieron las agallas de Laura de decirle a Christian lo que aparentemente todo el público piensa.

Así fue el momento:

Laura Bozzo: “Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene”🫣#LCDLF4 pic.twitter.com/eQ5mUxeVym — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 15, 2024

Mira: Alicia Machado revela si se arrepiente de haber tenido una relación con Christian Estrada

¿Por qué Laura dice que Christian Estrada deja tirado a su hijo?

A un día de que inició La casa de los famosos, Christian Estrada rompió en llanto debido a que extraña a su hijo, ya que externó que no lo había podido ver, puesto a que Ferka le exige 70 mil pesos de pensión.

Christian destacó que su hijo “no es un negocio”, por lo que no estaría dispuesto a pagar esa cantidad para poder verlo.

Por su parte, Ferka reaccionó a las palabras de su ex y aseguró que a su bebé no le hace falta nada, incluso, el pequeño no sabe quién es él.

Dentro de La Casa de los Famosos, Ferka dio a conocer cómo Christian Estrada la agredió en pleno bautizo de su hijo. / Instagram: @estradac11 / @rodorigelfoto

Al parecer la polémica alrededor de Christian Estrada no papará pronto.