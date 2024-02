Christian Estrada dejó atrás a Alicia Machado y aparece en LCDLF como “príncipe” de Aleska

A principios del año 2023, Alicia Machado anunció su separación de Christian Estrada después de un romance polémico que duró algunos meses. La venezolana expresó arrepentimiento por haberle dado una oportunidad, mientras que el modelo dedicó un mensaje de despedida mostrando su amor por la ex Miss Universo.

Aunque inicialmente parecía que Christian Estrada estaba afligido por la ruptura con Alicia Machado, más temprano que tarde empezó a mostrar interés por Aleska Genesis durante su efímera estancia dentro de ‘La casa de los famosos’. Sin embargo, su pronta salida del reality, impidió a los seguidores seguir de cerca este posible romance, pero ahora Christian parece estar confirmando que está superando a su ex y mostrando interés en Aleska.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4 / Telemundo/ Captura de pantalla

Estrada tuvo una nueva oportunidad y sorprendió a Aleska con un gesto romántico

Christian Estrada logró darle una sorpresa a Aleska en el Día de San Valentín.

Aleska quedó sorprendida al encontrarse con un camino de flores en el patio de ‘La casa de los famosos’, en el cual al final esperaba montado en un hermoso caballo con Christian Estrada disfrazado como un príncipe con un ramo de flores en la mano.

Captura de pantalla

Así lo dijo Estrada y abrazó a una Aleska visiblemente ilusionada:

“Yo tu príncipe mi vida” Christian Estrada

Este gesto conmovió a Aleska y ambos aseguron que se echaban de menos al estar él fuera del programa.

Internautas critican aparición de Christian Estrada vestido de príncipe

A pesar de que este gesto fue significativo para Aleska, algunos espectadores del reality show consideraron que fue excesivo y hasta ridículo.

“Apagué el televisor, me dio pena ajena”, “Pena ajena, lo que tienen que hacer por dinero”, “La estupidez y ridiculez del programa por Dios se pasaron” Internautas en redes sociales

Alicia Machado terminó su relación con Christian Estrada

Alicia Machado regresó a la Ciudad de México para filmar la película “Cazando un millonario”, por lo que, a su llegada al aeropuerto, habló sobre su reciente ruptura con Estrada.

“Ya fue, yo terminé mi relación con él a principios de año, y ya, tan tan. Una relación es de dos, yo terminé mi relación con él a principios de año. Ya yo soy una señora mayor. Ya estoy mayor para estas cosas. Ya estoy vieja para esto. Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas. Yo nunca me arrepiento de nada, mi amor”. Alicia Machado

La exmodelo prefirió no hablar sobre la polémica en torno a Christian y su ex, Ferka. Simplemente le deseó lo mejor al hijo de su ex, pero no quiso profundizar en el tema.