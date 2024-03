Nicola Porcella lanza mensaje desde su lujoso auto deportivo a los que “Dijeron que no la iba a lograr”

Desde se salida de La casa de los famosos, Nicola Porcella solo ha gozado de las mieles de su éxito, pues al ganarse el corazón del publico, proyectos importantes en TV le han llegado a manos llenas, y hoy gracias a eso, goza de fama pero sobre todo dinero, el cual le ha ayudado a cumplir sus más grandes sueños.

Nicola Porcella se estrena como conductor / Instagram

Nicola Porcella presume lujoso automóvil

El actor, conductor y modelo presumió en Instagram el lujoso automóvil que siempre quiso tener.

En el video que subió a redes lo acompaño con el texto: “Y sin darte cuenta hoy tienes cosas que hace años ni podías soñarlas” lo que le valió de comentarios positivos en su publicación.

En el video, se aprecia a Porcella emocionado al recibir su recién adquirido vehículo. Según lo mostrado en la grabación, se trata de un Mclaren 650s Spider de color blanco, un automóvil deportivo fabricado por la compañía británica McLaren Automotive.

Redes especulan sobre el costo del nuevo auto de Nicola Porcella

Según la información compartida en la cuenta de X, -@tutiasandra-, el valor de esta unidad asciende a 300 mil dólares, según el tipo de cambio actual. De acuerdo con esto, Nicola habría desembolsado más de 5 millones de pesos por este lujoso automóvil.

Amigos y colegas aplauden los logros de Nicola Porcella

En los comentarios del video en la cuenta de Instagram de Porcella, sus amigos famosos empezaron a felicitarlo y bromear con él después de mostrar su flamante adquisición.

"¡Llévame a pasear!”, comentó Apio Quijano, ex compañero de La casa de los famosos. “La nave”, expresó Daniel Elbittar, actor de telenovelas mexicanas. El ex “chico reality” Rafael Cardozo agregó humor: “Ahora sí te voy a visitar. ¡Antes no! ¡Jajajjaja!”.

