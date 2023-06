Por insólita razón, Chuponcito no da la cara en audiencia por la denuncia en su contra

La audiencia se iba a llevar a cabo el pasado 1 de junio, pero tuvo que ser aplazada para el próximo 7 de junio.

El payaso Chuponcito no dio la cara en la audiencia programada el pasado 1 de junio, debido a una insólita razón, la cual, tiene desconcertada a la parte acusadora, pues temen que solo haya sido un pretexto para no presentarse.

La carpeta de investigación se inició hace más de tres años y, según mencionan los abogados de Carla Oaxaca, la primera audiencia se llevó a cabo en mayo de 2021 y, desde entonces, han esperado dos años para que se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Carla Oaxaca, exmánager de José Alberto Flores, conocido como Chuponcito, denunció al comediante por presunto acoso sexual en 2020. Según el testimonio de la parte acusadora, los acosos comenzaron en 2017, cuando el payaso intentó tocar y besar a la fuerza a su exmánager.

Chuponcito no se presenta en la audiencia de vinculación a proceso en su contra / Facebook: Chuponcito

Chuponcito no da la cara en la audiencia

Si bien, la audiencia se iba a llevar a cabo el pasado 1 de junio, los abogados de Chuponcito enviaron dos oficios el 31 de mayo donde argumentaban la razón por la que el comediante no daría la cara en la audiencia.

Abogados de Carla Oaxaca declaran al respecto

Según los oficios, Chuponcito no se presentaría a la audiencia de vinculación a proceso debido a que uno de sus defensores estaba enfermo. En ese sentido, José Alberto Flores no podría presentarse debido a que se encontraba “imposibilitado”, pues, no contaría con la defensa que lo ha representado durante el proceso.

Por su parte, los abogados de Carla Oaxaca mostraron su consternación ante dichos oficios que presentaron los abogados de Chuponcito para no presentarse a la audiencia, pues, consideran que solo está “ganando tiempo”.

La defensa de comediante mandó dos oficios con la razón para no presentarse en la audiencia. / Facebook: Chuponcito

De esta manera, la audiencia tuvo que se programada para el próximo 7 de junio. Mientras tanto, la parte acusadora ve como una “irregularidad” lo que está sucediendo. Cabe señalar que, mientras dure el proceso, Chuponcito no irá a prisión.

“No hay una impartición de justicia seria y clara de parte de este juzgado penal. Ya es la segunda vez, llevamos tres años y no se presentan, no sé qué está ocultando este payasito”, expresaron los abogados de Carla Oaxaca en De Primera Mano.

La audiencia del comediante tuvo que aplazarse hasta el 7 de junio / Facebook: Chuponcito

