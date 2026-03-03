¿Zendaya y Tom Holland sí se casaron en secreto? La reacción de su mamá desata nuevas especulaciones

El nombre de Zendaya volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que en redes sociales creciera el rumor de un supuesto matrimonio secreto con Tom Holland. La conversación comenzó tras versiones que señalaban que el estilista Law Roach habría hecho una revelación relacionada con la vida personal de la actriz y se intensificó con la circulación de una imagen que presuntamente los mostraba frente a un altar. Hasta ahora, esa fotografía no ha sido verificada.

Tom Holland y su novia Zendaya se habrían casado en secreto / Captura de pantalla / canva

¿Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto?

El rumor sobre un posible matrimonio entre Zendaya y Tom Holland comenzó a viralizarse después de que se difundiera que el estilista Law Roach habría mencionado que la actriz ya estaba casada. La versión cobró fuerza cuando en distintas plataformas se compartió una supuesta fotografía de boda.

De acuerdo con lo que circuló en redes, la imagen mostraría a la pareja en lo que aparenta ser una ceremonia privada. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la autenticidad de dicha fotografía ni su procedencia. Tampoco se ha emitido un anuncio oficial por parte de los representantes de ambos actores.

La conversación creció aún más tras especulaciones que apuntaban a que la “revelación” se habría dado en el marco de los Actor Awards 2026. Sin embargo, no existe registro público de un anuncio formal durante ese evento. La falta de confirmación directa ha mantenido el tema en el terreno de los rumores.

Zendaya y Tom Holland han mantenido una relación que ha sido seguida de cerca por el público desde que compartieron pantalla en proyectos cinematográficos. A lo largo de los años, ambos han optado por mantener su vida privada con bajo perfil, ofreciendo pocas declaraciones sobre su relación sentimental.

Tom Holland y Zendaya se comprometen / IG: @zendaya / @tomholland2013

¿Qué dijo la mamá de Zendaya sobre el supuesto matrimonio?

La conversación dio un giro cuando Claire Stoermer, madre de la actriz Zendaya, compartió en sus historias de Instagram un clip del programa Entertainment Tonight en el que se mencionan las declaraciones atribuidas a Law Roach.

En la publicación, Stoermer añadió un mensaje breve: “La risa”, acompañado de un emoji de risa. La captura fue retomada por el medio TMZ, lo que amplificó la difusión del mensaje en medios digitales y redes sociales.

El mensaje no confirma ni desmiente de manera explícita el rumor sobre el supuesto matrimonio. Sin embargo, su reacción fue suficiente para que usuarios interpretaran distintas lecturas sobre el significado del comentario. Algunos consideraron que se trataba de una forma de desestimar la versión; otros, que dejaba abierta la posibilidad de que existiera información no revelada.

Hasta ahora, Claire Stoermer no ha emitido una declaración adicional ni ha profundizado en el tema. Su publicación se mantiene como la única reacción directa de un familiar cercano en medio de la ola de especulaciones.

Mamá de Zendaya reacciona a rumores de boda de su hija / Captura de pantalla

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Zendaya y Tom Holland se hayan casado. Ni los actores ni sus equipos de representación han publicado un comunicado que respalde las versiones difundidas en redes sociales.

La fotografía que circula como supuesta prueba no ha sido validada por fuentes oficiales. Tampoco se ha confirmado que el estilista haya hecho una declaración formal en la que asegure que la actriz contrajo matrimonio en secreto.

Zendaya y Tom Holland han sido objeto de especulación en distintas etapas de su relación, especialmente en lo relacionado con compromisos o planes de boda. Sin embargo, en ocasiones anteriores, ambos han manejado con discreción cualquier detalle sobre su vida personal.

