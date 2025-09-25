Así fue el accidente que sufrió Tom Holland en el rodaje de Spider-Man: Brand new day ¿Se retrasa el estreno?

El actor Tom Holland fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente durante las grabaciones de Spider-Man: Brand new day, la esperada cuarta entrega del superhéroe arácnido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Ahora, nuevos detalles han salido a la luz sobre lo ocurrido en el set de filmación, así como el estado de salud del actor británico y las posibles repercusiones en el calendario de estreno de la película. ¿Qué sucederá?

¿Qué película de Spider-Man está filmando actualmente Tom Holland?

El accidente que sufrió Tom Holland ocurrió en un momento crucial para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La cinta en cuestión es Spider-Man: Brand new day, un proyecto muy esperado que juega un papel fundamental en el desarrollo narrativo de Marvel de cara a los próximos años. Esta será la única entrega de la franquicia en llegar a los cines antes del estreno de Avengers: Doomsday, programada para diciembre de 2026, uno de los lanzamientos más esperados del UCM.

La dirección de la película está a cargo de Destin Daniel Cretton, reconocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the ten rings. Este relevo en la dirección representa una nueva etapa para la historia de Spider-Man, después de la trilogía encabezada por Jon Watts. Brand new day tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2026 y promete ampliar aún más el universo del superhéroe arácnido, con nuevas tramas, personajes y escenarios.

El elenco contará con el regreso de Zendaya en su papel de MJ, y se incorporan nuevos rostros como Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance), cuyas participaciones han generado gran curiosidad, ya que aún no se han revelado detalles sobre sus personajes. Además, se espera la aparición de figuras conocidas del UCM como Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (The Punisher), quienes podrían tener un rol importante en esta nueva entrega.

De acuerdo con Amy Pascal, solo se espera a que todo se restablezca con los guionistas para continuar sus proyectos

¿Cómo fue el accidente que sufrió Tom Holland por el que fue hospitalizado?

El incidente se registró el pasado 19 de septiembre en los estudios Leavesden, ubicados en Hertfordshire, Inglaterra, donde se desarrolla gran parte del rodaje de la cinta. Según información publicada por el diario The Sun, una cuerda del arnés de seguridad que sujetaba al actor Tom Holland se habría roto en plena ejecución de una escena de acción, lo que provocó una caída y un fuerte golpe en la cabeza .

“Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas” Fuente cercana al medio The Sun

El actor, de 29 años, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano. Aunque se mantiene en recuperación y fuera de peligro, se confirmó que sufrió una conmoción cerebral producto del impacto, lo que obliga a detener su participación temporalmente hasta que reciba el alta médica definitiva.

Además de Holland, se reportó que una mujer (de la que no han dado más detalles) también resultó lesionada durante el accidente sucedido en el set de grabación de esta próxima entrega de Spider-Man, según contó la misma fuente a The sun.

Tom Holland, cuerda en grabación / Redes sociales

¿El accidente de Tom Holland retrasará el estreno de la película Spider-Man: Brand new day?

La inesperada pausa en las grabaciones ha generado especulación sobre un posible retraso en el estreno de Spider-Man: Brand new day, previsto para el 31 de julio de 2026. Sin embargo, fuentes internas aseguran que, hasta el momento, el cronograma de lanzamiento no sufrirá modificaciones.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, comentó la misma fuente a The Sun.

Pese a la suspensión temporal, el equipo de producción confía en que se podrá retomar el rodaje dentro de un par de semanas sin alterar significativamente el calendario general. La salud de Holland es ahora la prioridad para el equipo, por lo que no se descarta realizar ajustes logísticos para permitir una recuperación plena del actor.

