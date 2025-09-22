Hospitalizan de emergencia a Tom Holland por accidente en rodaje de nueva película de Spider-Man: ¿Qué pasó?

La filmación de Spider-Man: Brand New Day se ha visto interrumpida temporalmente luego de que el actor Tom Holland fuera hospitalizado en Glasgow tras sufrir un accidente en el set de la película. Según los informes más recientes de la prensa especializada, el incidente ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre, durante una de las secuencias de acción del rodaje. Afortunadamente, no se han reportado más lesiones entre el equipo de producción.

¿Por qué Tom Holland fue hospitalizado de emergencia?

Un accidente ocurrió mientras Tom Holland se encontraba en medio de las filmaciones de una escena particularmente intensa. Aunque la producción no ha revelado detalles específicos sobre el tipo de secuencia en la que ocurrió el accidente, fuentes cercanas al rodaje confirmaron que el actor fue inmediatamente atendido por el personal médico en el set. Tras una evaluación inicial, Holland fue trasladado al hospital para realizar una revisión más exhaustiva .

La conmoción cerebral de Holland fue calificada como leve, pero, por precaución, los médicos recomendaron un descanso inmediato para que el actor pudiera recuperarse sin riesgos adicionales. Según fuentes de la producción citadas por Deadline (revista online), Holland estará descansando unos días y se espera que retome su participación en la filmación en los próximos días.

Este tipo de incidentes en el set no son infrecuentes en el cine de acción, pero debido a la rapidez con la que se gestionó la situación, el rodaje podría reanudarse con poca demora. Además, no se ha informado de otros miembros del elenco o del equipo de producción que hayan resultado heridos.

Tom Holland se retira de la actuación temporalmente.

¿Qué película del Hombre Araña, Spiderman, está grabando Tom Holland actualmente?

El incidente del actor Tom Holland llega en un momento clave para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Spider-Man: Brand New Day no solo es una película altamente anticipada, sino que también es un pilar importante dentro de la narrativa que Marvel está construyendo para los próximos años. Se trata de la única película de la franquicia que se estrenará antes del lanzamiento de Avengers: Doomsday en diciembre de 2026, una de las cintas más esperadas dentro del UCM.

La película será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Este cambio de dirección marca una nueva etapa en la saga de Spider-Man, después de la trilogía de Jon Watts. Con una fecha de estreno programada para el 24 de julio de 2026, Spider-Man: Brand New Day promete continuar expandiendo el mundo del Hombre Araña, explorando nuevas dinámicas, personajes y escenarios.

Entre los personajes que se suman al elenco se encuentran Zendaya, quien repetirá su papel de MJ, así como actores como Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance), cuyas participaciones han generado una gran expectación debido a la reserva sobre sus roles. También se espera que figuras recurrentes del UCM, como Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (The Punisher), tengan una participación significativa.

Spider-Man, nueva película

¿En dónde se está grabando la nueva película del Hombre Araña, Spiderman?

Uno de los aspectos más emocionantes de esta nueva entrega es el regreso a las locaciones reales para el rodaje, algo que Tom Holland ha mencionado en diversas entrevistas. En lugar de depender exclusivamente de estudios cerrados, como ocurrió en la filmación de Spider-Man: No way home debido a la pandemia de COVID-19, la producción ha decidido rodar en las calles de Glasgow, lo que permite recrear el vibrante ambiente urbano que caracteriza a la ciudad de Nueva York, el hogar de Peter Parker.

Holland, quien expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente en exteriores, declaró en una reciente charla con los medios que este enfoque le recordaba a las primeras entregas de la saga, como Spider-Man 1. Los fans de la franquicia esperan con ansias las secuencias filmadas en lugares icónicos, ya que el enfoque más realista podría ofrecer una sensación diferente a la vista.

El regreso de Tom Holland como el icónico Peter Parker ha generado una gran expectación, especialmente después del éxito rotundo de Spider-Man: No way home (2021), que recaudó 1.91 mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia de Sony Pictures.

