Tom Hollander recibió por error un cheque millonario destinado a Tom Holland

Tom Hollander, actor de The White Lotus, ha dejado de sorprenderse por las confusiones con Tom Holland, el protagonista de Spider-Man. No obstante, vivió un incidente que lo dejó perplejo cuando, por error, le depositaron una parte del cuantioso salario del joven actor. La probable causa de la confusión radica en que compartieron agentes por un tiempo, y la persona encargada de los pagos cometió un error.

Durante una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers, Tom Hollander compartió en tono humorístico la anécdota del error en el pago del salario de Tom Holland. Bromearon acerca de la fama, destacando que, aunque Hollander llegó primero a la cima, su compañero es “enormemente” más famoso, provocando risas en el público presente.

¿Cómo fue el descubrimiento de la cuantiosa cantidad de dinero?

El hallazgo del dinero inesperado en su cuenta bancaria ocurrió mientras reflexionaba sobre su reciente salario. Después de realizar un programa para la BBC y recibir alrededor de 30.000dolares (alrededor de 600,000 pesos mexicanos), se sentó entre el público con aire de suficiencia, pensando que esto le proporcionaría prosperidad para el próximo año.

Sin embargo, en un momento dado, Hollander revisó su correo electrónico y descubrió un depósito con la descripción “Bono de taquilla de Los Vengadores”. Al comparar la enorme cifra recibida por Tom Holland con la suya de hace unos días, se dio cuenta de que era una cantidad asombrosa de dinero. Hollander compartió con Meyers que no era el salario de Holland, sino su primer bono de taquilla, una suma de siete cifras, la más grande que había visto, destacando la naturaleza impresionante del mundo del entretenimiento.

¡No es la primera vez que lo confunden!

En el programa, Hollander compartió que en múltiples ocasiones lo han confundido con Tom Holland en contextos no físicos, es decir, cuando solo se trata de menciones. Explicó que aunque obviamente no lo confunden visualmente, en situaciones como hablar con empresas de servicios públicos o ser presentado a alguien, los niños se muestran emocionados, luego confundidos y finalmente decepcionados al darse cuenta de la confusión. Esta anécdota fue narrada por el actor según la BBC.

¿Quién es Tom Hollander?

Tom Hollander, de 56 años, nació el 25 de agosto de 1967, en Oxford, Reino Unido. Su carrera la inició en teatro y entre sus decenas de proyectos se pueden contar El decadente, Piratas del Caribe: el cofre de la muerte, In the Loop y el más reciente, Feud: Capote vs. The Swans.