Reportero de ‘Venga la alegría’ confunde a Zendaya por su peculiar inglés ¿Qué dijo?

Hace unos días, la actriz Zendaya visitó la Ciudad de México para asistir a la premiere de la película “Dune: parte dos”, en la cual estuvo acompañada por Timothée Chalamet, Austin Butler y Florence Pugh.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, al cual asistieron varios medios de comunicación, entre ellos, el programa ‘Venga la alegría’, que se volvió tendencia en redes sociales.

Timotheé Chalamet y Zendaya protagonizan Dune 2 / Instagram: @dunemovie

Reportero de VLA confunde a Zendaya con sus preguntas

La actriz estadounidense vivió un peculiar momento con un reportero de ‘Venga la alegría’, el cual se hizo viral en redes sociales. La novia de Tom Holland quedó realmente sorprendida ante el curioso inglés del periodista.

Zendaya se acercó al grupo de reporteros que se encontraban en el evento y el primero en tomar la palabra fue el reportero del matutino de TV Azteca, cuya identidad quedó en el anonimato.

Al hacer la pregunta a la actriz, al parecer el reportero se puso nervioso y su pronunciación no fue la mejor, además de que hizo una traducción literal de una expresión en español que no se entendía en inglés, lo que provocó una expresión de confusión en Zendaya.

Reportero de Venga la alegría se hace viral / Redes Sociales

El periodista de VLA pretendía preguntar: '¿Dónde dejaste a Spiderman?’ lo cual es una expresión coloquial en español que no se debería traducir literalmente porque no tiene sentido. Esto se sumó a verbos mal conjugados y a una no muy buena pronunciación, Para rematar, el novel reportero comenzó a balbucear y todo esto abonó en su contra y de plano, Zendaya no le entendía.

Otra reportera tuvo que intervenir para ayudar a su colega y le preguntó: “Where is Spiderman?” (¿Dónde está Spiderman?). A lo que Zendaya amablemente le respondió que probablemente su novio (Tom Holland) se encontraba en su casa.

Ojo al "Juai de rito", que se anotaron los de Venga la alegría 🤣.



Ahora me mata la curiosidad de que fue lo que quizo preguntar 🤔. pic.twitter.com/ZRjJRmPDK5 — SAICO the DAD (@PlayerSaico) February 8, 2024

Internautas critican al reportero de ‘Venga la alegría’ por su inglés

Sin duda, el momento se hizo viral y varios usuarios comenzaron a criticar al matutino así como al reportero, pues muchos cuestionaban por qué no habían mandado a alguien capacitado para el evento.

Mientras que otros aseguraron que los nervios le ganaron al reportero, ya que se encontraba frente a una actriz de talla mundial.

