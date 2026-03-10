¿Zendaya ya se casó con Tom Holland? Reaparece en París con un misterioso anillo que desata rumores de boda

La actriz estadounidense Zendaya Maree Stoermer Coleman, conocida simplemente como Zendaya, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública este 10 de marzo tras aparecer en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. La estrella de Hollywood fue una de las invitadas especiales del evento, que marcó el cierre de uno de los encuentros más importantes de la industria de la moda a nivel internacional.

Te puede interesar: Timotheé Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh visitarán México; ¿Cuándo y dónde?

Zendaya y Tom Holland / Clasos

¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron?

Las especulaciones sobre una posible boda entre Zendaya y Tom Holland surgieron a principios de marzo, luego de que el estilista Law Roach, colaborador cercano de la actriz, hiciera un comentario durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards 2026.

En una breve entrevista con medios de comunicación, Roach fue cuestionado sobre la vida personal de la actriz y respondió con una frase que rápidamente generó conversación en redes sociales:

“¡La boda ya se ha celebrado! Te la has perdido”. Law Roach

Tras estas declaraciones, distintos usuarios en plataformas digitales comenzaron a especular sobre una posible ceremonia privada entre ambos actores. Hasta ahora, ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado o desmentido públicamente esta información.

La pareja hizo público su romance en 2021, después de haber coincidido durante varios años en el universo cinematográfico de Spider-Man, donde Holland interpreta al superhéroe y Zendaya da vida al personaje de MJ. Desde entonces, su relación ha sido seguida de cerca por fans y medios de entretenimiento.

Te puede interesar: La sorpresiva reacción de Timothée Chalamet al ser cuestionado sobre Eiza González

Zendaya y Tom Holland / Clasos

¿Por qué el anillo de Zendaya llamó la atención en París?

La aparición de Zendaya en el desfile de Louis Vuitton generó una ola de comentarios en redes sociales luego de que fotografías del evento mostraran con claridad el anillo que llevaba en la mano izquierda.

De acuerdo con reportes publicados por el medio estadounidense Us Weekly, la actriz portaba una fina alianza de oro en el dedo anular, pieza que algunos usuarios relacionaron con los rumores de matrimonio.

Además del anillo dorado, Zendaya también llevaba otra joya en el mismo dedo: un anillo de plata con diamantes. Según información de Page Six, esta pieza podría corresponder a un diseño de la colección Clash de Cartier, una línea de joyería reconocida por su estilo geométrico y detalles en diamantes.

Las imágenes del evento comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde usuarios comentaron sobre el significado de la joya. Algunos internautas también señalaron que en apariciones recientes la actriz habría evitado mostrar su mano izquierda, lo que incrementó las especulaciones.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el significado del anillo que lució durante el evento de moda.

Te puede interesar: Reportero de ‘Venga la alegría’ confunde a Zendaya por su peculiar inglés ¿Qué dijo?

Zendaya posó en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. https://t.co/k9RpQ5u7qe pic.twitter.com/BlT8jsLRJS — MDZ Online (@mdzol) March 10, 2026

¿Cómo fue la aparición de Zendaya en el desfile de Louis Vuitton?

La actriz Zendaya llegó al desfile como parte de los invitados especiales del cierre de la Semana de la Moda de París, que se llevó a cabo del 2 al 10 de marzo en la capital francesa.

Zendaya apareció con un look bicolor compuesto por un vestido blanco con cuello camisero y una minifalda globo con capa integrada, conjunto que combinó con cinturón negro y zapatillas del mismo color. El atuendo fue parte del estilo que presentó la casa de moda francesa durante su presentación.

La también modelo y embajadora de diversas marcas de lujo mantuvo uno de los estilos de cabello que ha caracterizado sus apariciones recientes: un corte bob corto, que ha utilizado en varios eventos públicos y sesiones fotográficas.

Tras su llegada al desfile, videos y fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde su presencia se volvió viral en cuestión de horas. En las imágenes difundidas se aprecia a la actriz posando ante las cámaras y caminando por la alfombra roja del evento.

Te puede interesar: Zendaya y Tom Holland, comprometidos ¡Se van a casar!