La casa de los famosos México 2025: Filtran al sexto eliminado del reality ¿Será de team Noche o team Día?

La sexta semana dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’ ha comenzado y, en medio de la polémica que dejó la salida de Mariana Botas, trasciende quién sería el presunto próximo eliminado de la competencia, ¿será alguien del ‘team Día’ o ‘team Noche’?

No te pierdas: ¿Facundo y Alexis Ayala se agarraron a golpes en La casa de los famosos México? Reportan censura de cámaras

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, cinco celebridades han salido de ‘La casa de los famosos México 2025’. Estos son los que han sido eliminados:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

Mariana Botas

En tanto que estas son las 10 famosos que continúan en competencia para seguir en ‘La casa’ y conseguir el premio de 4 millones de pesos:

Facundo

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Aldo de Nigris

Elaine Haro

Shiky

El Guana

Abelito

Hoy, lunes 1 de septiembre, se realizará la prueba semanal del líder. Aquel que logre superar la dinámica establecida por ‘la Jefa’, entre otras cosas, tendrá inmunidad en las nominaciones y podrá salvar a un compañero de la placa, siempre y cuando logre conservar este privilegio.

Habitantes semana seis de La casa de los famosos México / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Mariana Botas le rechaza un beso a Aldo de Nigris? Esto pasaría en La casa de los famosos México 2025

¿Quién es el presunto sexto eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A poco de que se realice la sexta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’, se filtra quién sería el próximo eliminado del reality. Según la vidente llamada ‘la Güera de las estrellas’, dijo haber ‘visto’ quién sería el sexto expulsado de ‘La casa’.

La pitonisa sostuvo que la celebridad que se despedirá del reality será José Luis Rodríguez ‘el Guana’. Al parecer, las polémicas que ha enfrentado en estos últimos días afectarían el apoyo que tiene del público.

Recordemos que la audiencia empezó a tener opiniones polarizadas sobre ‘el Guana’ tras haber intercambiado de cuarto con Elaine Haro. Si bien el cómico se dijo ser leal a ‘Noche’, tras cambiar de habitación decidió unirse a ‘Día’, algo que el público consideró como una “traición”.

Cabe destacar que esto no es algo oficial, solo es la predicción de una vidente, por lo que todo queda en calidad de un rumor. En tanto que será hasta el próximo miércoles 3 de septiembre que se sabrá si realmente ‘el Guana’ estará en peligro de ser eliminado.

El Guana / Redes sociales

¿Mariana Botas fue eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’ por un fraude?

En otros temas, la vidente también habló un poco de las especulaciones sobre que Mariana Botas salió de ‘La casa de los famosos México 2025’ por un supuesto fraude.

A través de redes sociales, los usuarios han expuesto presuntas pruebas que demostrarían que quien, supuestamente, habría tenido que se eliminado sería Aarón Mercury, siendo una de las más contundentes una captura de la cuenta de Instagram de VIX en la que se revelaría que el expulsado realmente iba a ser el influencer.

Sobre esto, la pitonisa sostuvo que no hubo ningún tipo de “truco sucio” y realmente Mariana Botas salió por decisión del público: “Tenía que salir otra persona, pero su fandom no votó por ella para defenderla”, contó

Mira: Shiky sorprende con comentario sobre Mariana Botas en La casa de los famosos México, ¡tremenda comparación!