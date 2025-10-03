Mhoni Vidente reza por Eugenio Derbez ¿por energías oscuras de Dalílah Polanco? Esto dijo la tarotista

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha vuelto a causar revuelo al declarar públicamente que se encuentra rezando por Eugenio Derbez, luego de asegurar que el comediante fue víctima de una presunta “carga espiritual negativa” durante su pasada relación con la actriz Dalílah Polanco. La cuestión no quedó ahí, resulta que hasta energías oscuras están en torno al reconocido actor. ¿Qué dijo Mhoni?

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, en el triángulo de las verdades ¡habló de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo! / Captura de pantalla

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre su relación con Eugenio Derbez en La casa de los famosos México?

Dalílah Polanco rompió el silencio en La casa de los famosos México sobre la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo (captada hace casi 20 años por TVNotas). Durante una intensa dinámica llamada El triángulo de las verdades, la actriz reveló todo. Aunque no mencionó nombres directamente, describió con detalle las imágenes que la llevaron a descubrir la traición, y sí, son exclusivas de TVNotas.

En los últimos días del programa, la finalista de La casa de los famosos México, Dalilah Polanco, compartió la dolorosa experiencia de la vez que más le rompieron el corazón. La comediante relató que fue un momento muy triste, ya que mantenía una “relación hermosa” con un hombre con quien compartía una casa linda. No obstante, en algún punto algo que vio despertó sus sospechas de una posible infidelidad, por lo que decidió confrontarlo, pero él negó todo.

Más adelante, Dalílah contó que una amiga suya lo vio en un evento acompañado de la supuesta amante. Cuando ella le preguntó al respecto, él le aseguró que se trataba de un asunto laboral. Sin embargo, tiempo después ocurrió algo que hizo que Polanco encendiera las alertas.

Dalílah Polanco contó en dicha dinámica, que justo el martes después de haber confrontado a su expareja, recibió una llamada de una revista para preguntarle sobre unas fotos que habían sido publicadas donde se confirmaba la infidelidad. ¡Por supuesto, se trataba de una exclusiva de TVNotas!

“Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’ (y ella me contestó) ‘Voy por ti en este momento’... Nos fuimos a ver la revista (TVNotas)... Ahí vamos, llegamos al primer puesto de periódicos que vimos en la primera esquina, regresamos y habían fotos, fotos de él con ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón” Dalílah Polanco

Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la relación de Eugenio Derbez y Dalílah Polanco?

Tras escuchar las declaraciones de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México, Mhoni Vidente no tardó en hacer pública su interpretación esotérica de lo ocurrido. Según la tarotista, las cartas revelan que Dalílah Polanco posee una energía densa y oscura, que habría influido negativamente en Derbez.

Mhoni dijo lo siguiente:

“Eugenio, lo que le pasó con Dalílah es que absorbió sus energías oscuras. Recuerden que cuando se tienen relaciones íntimas, las energías se transmiten y se absorben” Mhoni Vidente

Hizo hincapié en que la influencia de la actriz fue tan intensa que incluso pudo haber generado bloqueos personales y profesionales en el actor durante esa etapa.

La vidente fue más allá al asegurar que presuntamente hubo fenómenos paranormales en el entorno de Derbez en aquellos años y que su carrera habría atravesado obstáculos provocados por cargas espirituales ajenas. Por ello, declaró que actualmente está rezando por el comediante, pidiendo la protección divina para liberarlo de cualquier secuela energética que persista.

“ Le estoy pidiendo a todos los arcángeles que lo protejan, porque no era normal esa energía tan oscura que tenía ”, insistió.

¿Qué han dicho Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez a las declaraciones de Dalílah Polanco sobre la infidelidad?

Tras las revelaciones de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México, surgieron rumores sobre una posible respuesta por parte de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Sus recientes apariciones en medios y publicaciones en redes sociales desataron especulaciones, pero ¿realmente dijeron algo al respecto?

Desde su cuenta oficial de Instagram, Alessandra compartió algunos momentos de la charla que ella y Eugenio ofrecieron en el evento Iberseries y Platino Industria, en Madrid, donde hablaron sobre la nueva temporada de De viaje con los Derbez. En sus historias, reposteó una imagen donde aparece tomada de la mano con Derbez, acompañada del texto: “ El resumen del conversatorio con la familia Derbez ”, publicado por otro usuario.

Por su parte, Eugenio también subió a su perfil fragmentos de esa conversación. Lo que más llamó la atención fue un breve discurso de Alessandra sobre el significado del apellido Derbez para ella y su hija, lo que algunos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Dalílah Polanco y sus recientes declaraciones:

Yo amo el apellido Derbez, no lo llevo yo, no soy conocida con el apellido, pero yo soy la señora Derbez, eso me emociona muchísimo, me llena de orgullo… Me llena de orgullo ser la esposa de Eugenio Derbez, me toca la palabra madrastra, pero, pues, soy madrastra de los tres grandes”. Alessandra Rosaldo

¿Indirecta para Dalílah? No se sabe.

