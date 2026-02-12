¿Ninel Conde en terrible riesgo? Sufre aparatoso accidente en plena carretera y ¡pide auxilio desesperada! VIDEO

Un viaje que parecía transcurrir con total normalidad terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante. La protagonista del inesperado episodio fue Ninel Conde, quien compartió con sus seguidores el complicado momento que vivió mientras circulaba por carretera.

A través de un video, la artista dejó ver que todo marchaba bien hasta que ocurrió un imprevisto capaz de alterar cualquier trayecto. La situación alertó a sus fans y en segundos se hizo viral.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué provocó que Ninel Conde quedara varada en plena carretera? El percance que encendió las redes

Fue la propia Ninel Conde quien narró paso a paso el susto que vivió en plena carretera. A través del video que compartió con sus seguidores, la cantante —visiblemente sorprendida y tratando de mantener la calma— explicó que el viaje rumbo a San Luis Potosí dio un giro inesperado en cuestión de segundos. El trayecto parecía avanzar sin contratiempos hasta que notaron que su camioneta de último modelo tenía un problema serio: una llanta ponchada en plena carretera, una de las situaciones más peligrosas para cualquier automovilista.

Con la cámara apuntando al neumático dañado y mezclando incredulidad con humor nervioso, Ninel relató el momento exacto en que descubrieron el contratiempo, dejando claro que el incidente no solo detuvo su viaje, sino que también la obligó a pedir auxilio en carretera para poder continuar.

“Oigan, pues todo iba muy bien hasta que de pronto, en la carretera, ¿qué pasó? Nos hemos ponchado”, expresó la cantante mientras mostraba el daño.

¿Quién era el misterioso acompañante de Ninel Conde cuando sufrió el susto en carretera?

Otro detalle que llamó la atención fue que Ninel Conde no viajaba sola. En el video se alcanza a ver que la acompañaba un hombre identificado como Sergio, quien admitió —entre risas nerviosas— que no sabía cambiar llantas, lo que añadió un toque inesperadamente cómico al momento. A pesar del estrés de quedar varados con la llanta ponchada, la cantante tomó la situación con humor y cierta resignación.

“Son solo cosas que nos pasan a nosotras; la camioneta es nueva, último modelo, divina… pero pues se ponchó la llanta”, comentó.

Mientras algunos seguidores expresaron preocupación por la seguridad de la actriz en carretera, otros reaccionaron con humor al ver la dinámica entre ambos, compartiendo frases del clip y hasta contando experiencias similares con llantas ponchadas durante sus viajes.

¿Quién acudió al rescate de Ninel Conde tras su angustiante momento en la carretera?

Hacia el final del clip, Ninel Conde quiso llevar un poco de calma a sus seguidores al confirmar que el percance finalmente había sido resuelto. Con un tono más relajado y evidente alivio, la cantante aseguró que ya no estaba varada en la carretera y que el incidente de la llanta ponchada había quedado atrás. Sin embargo, fiel a su estilo, evitó entrar en detalles sobre quién la ayudó, si recibió asistencia vial o si lograron cambiar la llanta directamente ahí.

Lo único que dejó claro fue que consiguió salir del apuro sin necesidad de pedir “raite.

Así fueron los momentos de terror con Ninel Conde: