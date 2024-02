Belinda recibe romántica sorpresa por parte de pretendiente secreto en pleno San Valentín ¡Así reaccionó!

Belinda ha sido tema de conversación en los medios, así como en redes sociales, luego de que regresó a la industria musical tras una década de ausencia.

La cantante, quien ahora se autodenominó como Bélika, incursionó en los tan populares corridos tumbados y lanzó su nuevo tema Cactus, canción que sería una contundente tiradera a su ex, Christian Nodal.

Belinda recibe sorpresa de ‘el Patrón’ en pleno San Valentín

Ahora, la cantante fue la sorprendida, ya que recibió una obsequio este 14 de febrero. ¿De qué se trata?

Belinda se encontraba dentro del estudio de grabación cuando reaccionó completamente atónita luego de que la popular florería ‘El patrón’ llegó de imprevisto para entregarle una sorpresa.

Como era natural, la famosa se asustó ante la llegada del personaje conocido como ‘el Patrón’, quien es reconocido por llevar y entregar los arreglos florales de una forma muy peculiar.

En el video posteado en la cuenta de TikTok de la florería, se puede ver como Belinda estaba muy tranquila en el estudio de grabación, incluso, trae consigo sus audífonos e intenpestivamente se escucha que una mujer le dice: “Hola ¿señorita Beli?... Señorita Beli, le manda unas flores, el patrón”.

Con gran sorpresa, Belinda cuestionó: “¿El patrón?”. En ese momento sonaron los acordes de su más reciente éxito ‘Cactus’ y al mismo tiempo se escuchó gritar a ‘El patrón’. Lo que asustó a la famosa por lo que dijo: "¡Ay cabr*n!”.

A lo que la florería explicó: “El patrón de su corazón, señorita, en el cual usted piensa todas las noches, así como él piensa todas las noches antes de verla sonreír señorita, porque usted es un ángel, usted es una luz, el cual agradece que esté en su vida, señorita. Y es por eso que en agradecimiento a su existencia, le trajo este bello cactus señorita”.

Belinda recibió el cactus con el cual la sorprendieron y ambos comenzaron a bailar. Sin embargo, la artista volvió a cuestionar quién le enviaba el regalo.

Así fue el momento:

¿Quién le envió un cactus a Belinda?

La famosa quedó intrigada sobre quién le hizo el obsequio. No obstante, más tarde se habría enterado, ya que en la publicación del video, Beli pidió que no revelaran la identidad de ‘el Patrón’.

“Por favor no digas quién es el patrón”, a lo que el personaje respondió: “Mi pecho no es bodega señoritaaaa, Belinda”. Esto dejó aún más en ascuas a sus seguidores, pues también querían saber quién le hizo romántico regalo a la cantante. ¿De quién se trata? Todavía no se sabe.