¿Con quién Nodal le fue infiel a Belinda? La señal que dejó la cantante en su tiradera ‘Cactus’

Después de años de ausencia por distintos motivos con su disquera, Belinda regresó a la música este 31 de enero. En su nueva etapa, la princesa del pop se hace llamar ‘Bélika’ porque su regreso fue en un género totalmente distinto y que actualmente está acaparando el mercado: los corridos bélicos, además de que este le quedaba perfecto para el mensaje de ‘Cactus’, su nueva canción.

La canción ha sido contundente tema de conversación en redes sociales, ya que hubo quienes rápidamente desmenuzaron la letra para entender las referencias que la cantante lanzó a su ex, Christian Nodal, por lo que muchos consideraron que sería una fuerte tiradera hacia él.

Todas las indirectas han sido tema de análisis, dado que Belinda habría dejado al descubierto que su compromiso fue una apariencia y que vivió momentos muy complicados a su lado, tal como una contundente infidelidad.

“No todo fue lo que me mostrabas si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto”, se escucha en la canción.

¿Con quién le fue infiel Christian Nodal a Belinda?

Beli tomó en cuenta todos y cada uno de los detalles para convertirlo en un himno a las mujeres que han pasado por algo similar a lo que fue su relación con Nodal.

En el tema, la famosa destapó que vivió una infidelidad por parte del cantante, por lo que muchos consideraron que la tercera en discordia habría sido su actual pareja Cazzu, pero no fue así. ¿De quién se trata?

En TVNotas te dimos a conocer en febrero de 2022, las razones por las cuales Belinda y Nodal culminaron su romance, dado que no todo fue de color de rosa, pues el intérprete de Botella tras botella habría roto el amor por serle infiel a su entonces prometida con su ex, María Fernanda Guzmán.

Según nuestra fuente, todo sucedió cuando la relación de Belinda y Nodal atravesó una crisis y rompieron brevemente, por lo que él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda.

“A ella (María Fernanda) no le importaba ser ‘la otra’, de hecho, se moría de ganas de subir fotos al lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así se lo quedara de una vez por todas, pero él le pedía que fueran discretos”. Fuente TVNotas

¿Cómo se enteró Belinda de esta infidelidad?

De acuerdo con nuestra fuente, la cantante se dio cuenta de la traición de Nodal debido a los rumores que surgieron en redes sociales. Sin embargo, ella misma ¡le cachó los mensajes!

“A Belinda comenzaron a llegarle rumores hace unas semanas y luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto y supo que esos mensajes eran de María, la ex de Nodal”. Fuente TVNotas

Por esta razón, Bélika decidió culminar la relación, aunque Nodal se adelantó a hacer su ruptura pública, ya que no quería quedar como el malo del cuento.

Es así que la referencia de Belinda fue totalmente directa a la infidelidad de Nodal con su ex, María Fernanda Guzmán.