Maryfer Centeno analiza a Belinda en su nuevo videoclip ‘Cactus': “Por algo es la patrona”

El pasado miércoles 31 de enero, Belinda marcó su regreso a la música con el estreno oficial de su sencillo, Cactus. En menos de un día de su lanzamiento, el video oficial alcanzó más de un millón y medio de vistas, así como más de 134 mil “me gusta”.

Además de ser su incursión en el género regional mexicano, la canción dio mucho de qué hablar por las referencias que haría sobre Christian Nodal, con quien la cantante sostuvo una relación de dos años hasta inicios del 2022.

Por ello, Maryfer Centeno, grafóloga de las celebridades, se dio a la tarea de hacer un análisis minucioso sobre lo que quiso expresar la también actriz en su videoclip.

A través de redes sociales, la experta destacó que Belinda se ve “más guapa” y “renovada” que nunca, pues, de acuerdo con un estudio, las mujeres suelen “embellecer” después de una ruptura amorosa.

“Está más guapa que nunca. Hay un estudio que dice que las mujeres se ponen más guapas después de una ruptura dolorosa o de una separación. Creo que estamos viendo eso. Vemos a una Belinda desafiante, segura de sí misma”. Maryfer Centeno

Centeno también puntualizó que Belinda está dando una “cátedra” con el “desahogo” que hizo sobre su separación con el intérprete de Adiós, amor.

“El hecho de que lo esté hablando, implica un desahogo. De verdad creo que por algo Beli es la patrona. Qué increíble lo que acaba de hacer Belinda. Amé cuando dice con mucha clase ‘y yo me fui’. Es extraordinaria”, dijo.

¿Qué referencias hay en el video de Belinda sobre Nodal?

En el videoclip, se pueden observar lo que serían varias referencias de Christian Nodal. La más notoria fue el modelo escogido, quien viste un atuendo muy similar al del cantante, con todo y su clásico sombrero incluido.

El hombre también luce un tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho, idéntico al que se hizo Nodal justo antes de terminar con la cantante, aunque lleno de lágrimas.

Por si esto fuera poco, la letra estaría plagada de indirectas para el músico. Incluso, dio a entender que su compromiso había sido solo para aparentar y que él le fue infiel en su momento.

“No todo fue lo que me mostrabas si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto”, dice parte de la letra.

¿Cómo fue la relación entre Nodal y Belinda?

Belinda y Nodal oficializaron su relación en el año 2020. Durante su noviazgo, el músico se hizo varios tatuajes en honor a la actriz, siendo su mirada en el pecho uno de los más grandes y llamativos.

Todo iba tan bien que, en mayo del 2021, dieron a conocer que se habían comprometido. Sin embargo, el amor duró poco, pues en febrero del 2022 anunciaron su ruptura.

En los primeros meses, después de la separación, hubo muchas especulaciones sobre el motivo real de la separación. Sin embargo, ninguno quiso hablar al respecto.

