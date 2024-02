Belinda: Todas las referencias de su tiradera a Nodal: “¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos?”

Después de años de ausencia por distintos motivos con su disquera, Belinda regresó a la música este 31 de enero.

En su nueva etapa, la princesa del pop se hace llamar ‘Belika’ porque su regreso fue en un género totalmente distinto y que actualmente está acaparando el mercado: los corridos bélicos, además de que este le quedaba perfecto para el mensaje de ‘Cactus’, su nueva canción.

Belinda apareció junto a un forajido (Como se hace llamar Nodal) en el video musical y la letra de su nueva canción es una tiradera para su exprometido.

Letra de ‘Cactus’ de Belinda y las indirectas para Nodal ¿Su compromiso fue solo para aparentar?

Hace unos momentos se estrenó el tema y ya se conoce la letra oficial.

“Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más c*br0n y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, comienza, diciendo lo mucho que sufrió al terminar su romance pero también que el mundo no termina ahí y está segura de que sanará.

“Ya volví, Beli, Belika”, continúa diciendo sobre su nueva etapa.

Belinda hizo una tiradera para Nodal / YouTube

“Mi pecho no es bodega todo pa’ fuera, lo que me hace mal se va pa’ la mi3r…” y continúa con una fuerte indirecta para Nodal, “no fuiste lo que esperé de ti, car*j0 cómo me hiciste sufrir”.

En su tema, Belinda también dice que estuvo despechada y que acompaña a las mujeres que están igual que ella en su dolor, “Dicen que todo sana con tequila bebo y nomás le echo sal a la herida. Por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo. Bebo. Salud por tu recuerdo no veo el olvido lejos, me costó mil p3das no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo y salud por to’ los besos”.

Entonces Beli continúa haciendo referencia al conocido tatuaje de Nodal que se hizo de los ojos de la cantante en su pecho, “¿de qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”

Al final del video el cactus comienza a tener flores / YouTube

La cantante sigue con las referencias diciendo que su compromiso fue una apariencia y que vivió momentos muy complicados a su lado y dejó ver que hubo una infidelidad, “No todo fue lo que me mostrabas si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, con o sin despecho. A nuestro amor no le diste el respeto”.

Cuando todo acabó, Beli finaliza en el tema diciendo, “yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.