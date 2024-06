Luz Elena González sufrió insinuaciones por parte de un famoso productor: “Me quedé sin trabajo”

Luz Elena González, actual conductora de ‘Venga la alegría’, dejó claro que ha enfrentado diversos obstáculos en su carrera profesional, así como en su vida privada. La famosa destapó que los problemas con su padre son un tema complicado para ella, al igual que la condición de su hijo, quien padece autismo.

Luz Elena González llorando / Captura de pantalla

Luz Elena González confiesa que sufrió desagradables insinuaciones

Ahora, la actual conductora reveló los momentos desagradables que vivió luego de que sufrió acoso por parte de un famoso productor de televisión. Como era natural, sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

La histrionisa acudió como invitada al pódcast de Rodrigo Vidal, ‘Este es mi…¡desmoder!’, en el cual habló acerca de su vida privada, así como de su carrera como figura pública. Sin embargo, sorprendió al confesar que fue víctima del hostigamiento por parte de un productor de televisión.

Luz Elena González sonriendo frente a la cámara / Facebook: Luz Elena González

La modelo aseguró que al no aceptar este tipo de insinuaciones se quedó sin trabajo. Sin embargo, no quiso revelar el nombre de la persona que la presionó a una situación desagradable para ella, pero reiteró que esta situación la dejó desempleada.

“Claro que también sufrí acoso, pero me daba coraje…. Y te quedabas sin trabajo”.

Luz Elena González

Agregó: “Me tocaron los ofrecimientos. Me quedé sin trabajo. Fue un productor asociado. Me corrió incluso del programa porque no quise y me dijo: ‘Ay, en menos de tres días voy a tener aquí a otra conductora”.

Con rostro de desagrado, Luz Elena aseguró que tuvo que regresar a Guadalajara al estar desempleada.

Luz Elena / Instagram: @luzelenaglezz

Luz Elena no sería la primera en dar a conocer que fue “hostigada” por un productor. Recordemos que Bárbara de Regil confesó que también fue víctima de estas insinuaciones por parte de un productor.

Al momento, ninguna de las dos famosas ha revelado el nombre del productor en cuestión.

