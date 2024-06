Luz Elena González rompe en llanto al recordar los problemas con su padre: “Es un tema complicado”

El próximo 16 de junio se celebra el Día del padre en México. Si bien no es una fecha “oficial en el calendario” y suele cambiar cada año, este festejo se ha vuelto fundamental para las familias mexicanas, pues es la oportunidad de demostrar todo el cariño a los padres.

Como parte del festejo, ‘Venga la alegría’ ha dedicado secciones para tocar diversos temas relacionados con la paternidad.

Justo en su emisión más reciente, tuvieron de invitada a la psicóloga Nora Favela, quien habló sobre los “daddy issues’, que básicamente son ciertos patrones que siguen las mujeres al momento de buscar parejas que, inconscientemente, llenen el vacío de la ausencia paterna.

Durante la conversación, Luz Elena González, conductora del programa, no pudo evitar romper en llanto al recordar la relación que tuvo con su padre cuando era una niña.

Luz Elena González llora en pleno programa

La también actriz reconoció que hablar sobre los “daddy issues” le recordaba las constantes ausencias de su padre, quien solía viajar constantemente por temas laborales.

“Es un tema que se me complica. Tengo un papá maravilloso, lo amo y lo adoro y siempre estuvo presente cuando podía, pero viajaba tanto por su trabajo, que en esas ausencias tan grandes me daba mucho miedo que nos fuera a pasar algo”, dijo entre lágrimas.

Si bien dejó en claro que no le guarda rencor, señaló que, a raíz de esta situación, siempre buscó parejas que, de cierta forma, cumplieran el rol de padre.

“A lo largo de mi vida, busqué parejas que pudieran o que yo pensaba que me iban a cuidar, que no me iba a pasar nada, pero, a la vez, siempre buscaba un trabajo estable que pudiera solventarme y que pudiera yo ser fuerte sin esa figura masculina”. Luz Elena González

En respuesta, la psicóloga y Mauricio Barcelata, quien también se encontraba presente en la plática, felicitaron a Luz Elena por abrir su corazón y señalaron que, ante cualquier tipo de problema emocional, es recomendable acudir a terapia para estar mejor.

¡Luz Elena termina en llanto! 😢 El Daddy Issues es un término que se podría definir como “problemas pendientes con papá” y la psicóloga Nora Favela nos dice porque buscamos parejas con estos patrones. 💖🙌🏻✨



🤩 #VLA ➡️ https://t.co/o6V161IYTZ pic.twitter.com/3WiQIyrD4t — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 11, 2024

¿Qué son los “daddy issues”?

‘Daddy issues’ es un término en inglés que se puede traducir al español como “problemas con papá", y hace referencia con algún conflicto con la figura paterna.

De acuerdo con expertos, las mujeres suelen ser las más afectadas por esta situación y, en ocasiones, buscan, de manera inconsciente, parejas que “ocupen” el lugar de su padre.

“Si tu padre fue distante, lo más seguro es que actualmente busques hombres distantes, o que busques la aprobación de otros hombres. También puede ser que tu padre te quisiera mucho y tú no lo hayas querido tanto. Es entonces cuando uno busca relaciones con hombres que no se parecen a tu padre, o que tu padre no pensaría como buenas parejas para ti”, señala el sitio ‘Terapia psicológica’, que reúne la opinión de varios expertos en la materia.

Si se cree tener este problema, lo más recomendable es buscar ayuda profesional para sanar las heridas del pasado.

