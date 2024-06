Captan a Omar Chaparro bailando en las calles de la CDMX; usuarios reaccionan: “Hay que buscar la chuleta”

Omar Chaparro se ha consolidado en la industria como uno de los actores, conductores, cantantes y humoristas más destacados de México. El famoso ha formado parte de diversos proyectos cinematográficos como ‘No manches Frida’, ‘Como caído del cielo’, así como en programas como ‘Sabadazo’, ‘¿Quién es la máscara?’, entre otros.

Actualmente, Chaparro compartió en sus redes sociales que se dedicó a crear un nuevo personaje en la película ‘One in a billion’ de Amazon prime video, filme mexicano de acción por el cual tuvo que cambiar radicalmente su look.

Ahora, sostiene un corte de casquete corto, barba larga y algunos tatuajes en gran parte de su cuerpo.

Captan a Omar Chaparro bailando en la CDMX

Sin embargo, el famoso dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que fue captado bailando en medio de las calles del centro de la Ciudad de México.

A través de la plataforma de TikTok, una usuaria compartió el audiovisual en el que se ve al protagonista de ‘No manches Frida’ sacando a bailar a una señora que se encontraba sentada atendiendo su puesto en la calle.

IG:@omarchaparro / TikTok

El también conductor sacó a relucir sus mejores pasos al ritmo del tema ‘Qué bello’ de la Sonora Dinamita. En un segundo clip, bailó con otra mujer quien se acercó solo para confirmar que era él.

También, Omar Chaparro fue captado recorriendo las calles del centro de la CDMX mientras una ola de personas lo persiguieron para lograr tomarse una foto con él.



Así fue el momento:

Usuarios reaccionan al baile de Omar Chaparro en la CDMX

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar al video que fue publicado en la plataforma china. Algunos aplaudieron la gentileza y humildad de Chaparro, así como otros se asombraron por su radical cambio de look. Sin embargo, no faltaron las burlas hacia el histrión.

Internautas manifestaron que su trabajo de actor ya no le estaría “dejando” y por eso tuvo que salir a buscar “jale” a las calles.

“Ya no deja ‘No manches Frida?”, “Pensé que era el don que siempre anda bailando en madero”, “Pensé que era Rambo”, “Hay que buscar la chuleta”, “Ya no dejan las películas”, “Hubiera ido”, “Qué guapo se ve”, “Se ve papichulo”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Omar Chaparro no ha manifestado por qué se encontraba bailando por las calles de la CDMX. Se dice que podría tratarse una escena de su más reciente película.