Ventaneando cumple 29 años: ¡Daniel Bisogno reaparece en la celebración!

Este 22 de enero se llevó a cabo la celebración del aniversario de ‘Ventaneando’, el programa de espectáculos de TV Azteca conducido por: Pati Chapoy, Rosario Murrieta, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda y el reportero Ricardo Manjarrez.

En el programa especial contaron con una llamada de Alejandra Guzmán y la visita de Benjamín Salinas Sada, pero lo más esperado era saber si Daniel Bisogno aparecería luego de que sus problemas de salud por un trasplante de hígado le han impedido regresar al programa.

En el aniversario número 29 de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno finalmente reapareció en el programa, pero no como todos esperaban y es que hace unos días, Pedro Sola comunicó que sería este 22 de enero cuando ‘El Muñe’ volvería a las pantallas, pero no fue así, pues hace unos días dieron a conocer que Daniel Bisogno había sido hospitalizado nuevamente, aunque el fin de semana su hermano Alex B lo negó e indicó que los doctores serían quienes le dirían a Daniel si podría volver al programa este miércoles o no.

Debido a que no fue posible que el conductor regresara al foro de ‘Ventaneando’, se comunicaron con él vía telefónica para que pudiera darle un mensaje a su público en un día tan importante para la historia del programa.

En la llamada que fue breve, Pati Chapoy le cuestionó cuándo regresaría al programa, por lo que Bisogno compartió algunos detalles de su recuperación e insinuó que sí se encuentra en el hospital, aunque no estaría delicado.

En la llamada, Bisogno dijo cuándo espera estar de vuelta frente a las cámaras. Aunque su contacto se dificultó por algunos inconvenientes técnicos, finalmente dijo que su regreso a ‘Ventaneando’ podría ocurrir “en unos días”, pero dijo que necesita estar “perfecto” para volver a la sala del popular programa.

“Ya en unos días, nada más que esté todo listo para estar precisamente perfecto”, expresó.

Además, habló sobre su estado de salud actual, tranquilizando a su audiencia al explicar que, aunque sigue bajo tratamiento, su condición ha mejorado considerablemente, aunque dejó entrever que sí está en el hospital: “Ningún problema tengo más que esta bacteria que tienen que estar controlando, entonces tienen que tener un esquema, de que me lleven al hospital y voy y regreso y me ponen lo que se necesita. Pero ha sido muy grande el avance”, comentó.

Al final de su intervención, Pati Chapoy, quien ha respaldado a Bisogno en este problema de salud, le dijo unas lindas palabras: “Daniel, aquí está tu silla. Espero el público entienda que dada tu condición vas a estar entrando y saliendo para el hospital. Qué bueno escucharte”, expresó, mientras otros conductores como Linet Puente mencionaron que lo extrañan y lo quieren mucho.

Daniel Bisogno deja emotivo mensaje en Ventaneando

Daniel también se refirió a la importancia de ‘Ventaneando’ en su vida personal y profesional, señalando lo que ha significado para él ser parte de este icónico programa. “Todo ha sido una gran experiencia, pero en su mayoría una felicidad absoluta”, dijo.

En el video conmemorativo de los 29 años de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno expresó su agradecimiento al programa y se le escuchó decir : “Para mí, Ventaneando ha sido lo más grande que me ha pasado, el poderles divertir, gracias, mi corazón se inunda de alegría estos 29 años al aire y los que nos faltan”.

