Cruz Martínez rompe el silencio, pero Pati Chapoy estalla al verlo: “No tiene elementos para hablar”

En medio de la controversia legal entre Alicia Villarreal y su exesposo Cruz Martínez, Pati Chapoy lanzó fuertes declaraciones contra el productor musical durante la reciente emisión de Ventaneando. La periodista aseguró que Martínez “no tiene elementos para hablar” tras la demanda interpuesta en su contra.

“Yo creo que no tiene los elementos para hablar, porque la denuncia que puso Alicia Villarreal está muy fuerte”, afirmó contundente la conductora.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Cruz Martínez en Ventaneando?

El comentario surgió luego de que el programa transmitiera una nota con declaraciones recientes de Cruz Martínez, en las que minimizaba la situación legal y afirmara que desconocía cómo iba su caso.

Al respecto, Chapoy cuestionó su actitud y recordó que, al presentarse a la primera audiencia, prefirió guardar silencio.

“Yo hice el comentario que habló, porque cuando entró al juzgado para llevarse a cabo la primera audiencia, salió mudo el hombre”, agregó.

Mira: Cruz Martínez, ex de Alicia Villarreal, reaparece y dedica importante mensaje a sus hijos ¿Melenie lo ignoró?

Pati Chapoy acusó al productor musical de esconderse de la prensa / Twitter/ Instagram

Uno de los puntos más polémicos fue la participación de Camille Vasquez, reconocida abogada que representó a Johnny Depp, a quien Cruz Martínez señala como parte de su defensa.

Sin embargo, Chapoy recalcó que Camile Vasquez no puede ejercer en México:

“Ahorita lo que está diciendo que es su abogada, pero la abogada no tiene permiso para trabajar en México”, puntualizó.

Por su parte, la periodista Mónica Castañeda expresó su sorpresa ante la aparente desinformación de Martínez sobre el proceso legal en su contra, considerándolo preocupante.

Mira: Alicia Villarreal, nuevamente en duelo: Se despide de un familiar muy especial

¿Qué fue lo que dijo Cruz Martínez sobre la demanda de Alicia Villarreal?

En un encuentro reciente con medios de comunicación, Cruz Martínez se mostró sereno respecto al caso legal que enfrenta, afirmando:

“No hay mucho que se pueda decir, más que uno sigue trabajando, ¿no? Estoy tranquilo”.

Cruz Martínez asegura que su abogada Camile Vasquez si puede litigar en México

Cuando fue cuestionado sobre la participación de Camille Vasquez y la legalidad de su actuación en el país, el productor respondió:

“Eso es algo de sentido común. Si no pudieran litigar, ¿cómo es que se modificó la audiencia? Obviamente, hay alguien con cédula. Ella lo dijo, incluso cuando estuvo aquí en Monterrey, que tenía abogados locales”.

Finalmente, admitió no estar al tanto de los detalles de su proceso judicial:

“La verdad, no tengo ni la menor idea. A mí nomás me dicen dónde tengo que estar, y ahí yo me presento”.

Mira: Cruz Martínez dedica mensaje a Melenie Carmona en medio de conflicto legal con Alicia Villarreal

Cruz Martínez / Captura de pantalla

¿Por qué Alicia Villarreal demandó a Cruz Martínez?

Alicia Villarreal, reconocida cantante mexicana, presentó una demanda formal contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero de 2025 en el domicilio de la pareja en Monterrey. De acuerdo con el testimonio de Villarreal, Martínez la habría agredido físicamente, despojándola de sus pertenencias personales y dejándola incomunicada. La cantante logró escapar del lugar horas más tarde.

Mira:¿Cruz Martínez agredió a Alicia Villarreal en el pasado? Ella confiesa que intentó denunciarlo antes