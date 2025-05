¿Quién es la abogada de Alicia Villarreal en demanda contra Cruz Martínez y a qué famosos ha defendido?

Luego de que se diera a conocer que Cruz Martínez llegó a la primera audiencia en la demanda que Alicia Villareal interpuso en su contra por violencia doméstica, acompañado por la reconocida abogada Camille Vasquez, recordada por defender en 2022 al actor Johnny Depp, mucho se habló sobre la identidad de la defensora legal de Alicia. ¿Quién es y qué otros famosos han recurrido a ella? Aquí te contamos.

¿Por qué demandó Alicia Villareal a su esposo, Cruz Martínez?

Tras dar a conocer que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su aún esposo Cruz Martínez, Alicia Villarreal inició un proceso legal que ahora ha arrancando en Nuevo Léon, México, donde ocurrieron los hechos y la cantante tiene su residencia.

Ha trascendido que la cantante interpuso una demanda por violencia intrafamiliar. La primera audiencia estaba planeada para el pasado 24 de abril. Sin embargo, tuvo que ser pospuesta, pues la abogada de Cruz, Camille Vasquez, no tiene permiso para litigar en México.

¿Quién es Claudia Ramírez de Richter, abogada de Alicia Villareal en demanda contra Cruz Martínez?

Claudia Ramírez es parte del despacho de abogados Richter, y también cuenta con la colaboración del abogado Ulrich Richter, su esposo. La abogada es hija del escritor Rafael Ramírez Heredia y hermana de una reconocida TikToker llamada Marisa Ramírez Tavera (@lostenelgabacho). Claudia fundó junto a su esposo la firma de abogados Richter-Ramírez y Asociados, un prestigiado despacho. Claudia Ramírez Richter estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es madre de dos hijas.

“Y que llega el señor muy gallito, porque llegó con la abogada que defendió a Johnny Depp. Ella llegó muy brava, pero lo que no sabía es que la abogada de Alicia Villarreal es una de las mejores abogadas de nuestro país y ha defendido no sólo a famosas sino a grandes empresarias y dijo: ‘Pérate mamita, así no jala la cosa’, tuvieron que posponerla porque la gran abogada de Hollywood no tiene permiso de litigar en México”, expresó la hermana de la abogada, en su cuenta de Tiktok.

¿A qué famosos ha representado la abogada Claudia Ramírez de Richter?

La abogada comenzó a enfocarse en los casos de divorcio y posteriormente se percató de la importancia de la perspectiva de género en este tipo de asuntos legales, por lo que se especializó en ese ámbito. Claudia Ramírez Richter ha estado involucrada en los divorcios de famosos como el de una famosa exconductora del programa ‘Cuéntamelo ya’. En 2019, Claudia Ramírez Richter también participó en el divorcio de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio.

La firma de Claudia Ramírez Richter también ha trabajado en asuntos legales de Gustavo Adolfo Infante.