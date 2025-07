Alicia Villarreal le dedica señal obscena a su hija, Melenie Carmona, ¿Qué fue lo que pasó?

Alicia Villarreal vuelve a dar de qué hablar. Y es que, en medio del proceso legal contra su aún esposo, Cruz Martínez, a quien acusó de violencia intrafamiliar, la cantante es captada haciéndole una señal obscena a su hija, Melenie Carmona.

¿Por qué Alicia Villarreal le hizo una señal obscena a su hija, Melenie Carmona?

Todo ocurrió en un video que subió Melenie Carmona a redes sociales. En dicho clip, se puede ver a ella y su madre, Alicia Villarreal, disfrutando de una comida en una playa de Los Cabos, México.

En el metraje, se observa a Melenie cuestionando a su madre sobre la cuenta total del restaurante. La cantante le comenta que fueron 8 mil pesos, a lo que la joven señala: “Ah, no estuvo tan mal”, lo que provocó que la cantante le enseñara el dedo medio.

Si bien todo formó parte de una actuación y la gran mayoría de los internautas la interpretaron como una señal de que ambas tienen una buena relación, algunos especularon que Alicia estaba molesta con su hija por el hermetismo que ha mantenido ante el proceso legal con Cruz Martínez.

Y es que, desde que Alicia dio a conocer que había tomado acciones legales en contra de su aún esposo, Melenie ha optado por no comentar al respecto, algo que muchos han interpretado como una falta de apoyo a su mamá.

Incluso, le han reprochado que se haya solidarizado con su padre, Arturo Carmona, cuando resurgió una carta que evidencia el presunto maltrato que habría ejercido durante su matrimonio con Villarreal.

¿Por qué Melenie Carmona no se ha pronunciado ante el caso legal entre su madre, Alicia Villarreal, y Cruz Martínez?

En su momento, Arturo Carmona defendió a su hija, Melenie Carmona, y explicó por qué no se ha pronunciado ante la denuncia de Alicia Villarreal en contra de Cruz Martínez.

El actor indicó que, al ser un caso legal, nadie puede opinar nada de manera pública. No obstante, esto no significa que Melenie no esté apoyando a su madre en estos momentos tan complicados.

“La gente es libre de mirar pero mientras mi hija sepa con quién está. Lo qué pasa es que la gente quiere que mi hija se manifieste públicamente y ella lo está haciendo, como debe ser en privado, pues lo que uno puede decir, lo que sea, en un proceso legal puede interferir hasta cambiar el curso de los mismos”, expresó.

Y agregó: “No saben el daño que están haciendo a mi familia! Ya basta !El apoyo a la familia no se tiene que hacer público”, indicó.

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a su aún esposo, Cruz Martínez?

Hace algunos meses, se reportó que Alicia Villarreal había acabado en el hospital tras, presuntamente, ser agredida por su aún esposo, Cruz Martínez. Poco después, la propia cantante lanzó una señal de auxilio durante un concierto, lo que habría confirmado la historia.

Posteriormente, la cantante inició acciones legales contra el productor musical por violencia intrafamiliar. Desde que todo esto comenzó, Martínez ha defendido su inocencia. Asimismo, se sabe que la cantante ya comenzó los trámites de divorcio.

