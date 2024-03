Chantal Andere regresa a Amor sin barreras como madrina de las 100 representaciones

La actriz Chantal Andere fue la madrina de las 100 representaciones del musical Amor sin barreras, en el teatro Centenario Coyoacán de la CDMX, producción de Gerardo Quiroz y el público le brindó una gran ovación a todo el elenco: Karen Espriu, Marco León, Itzel Gaitan, Marco Salazar, Jorge Mejía y David Trillo.

Elenco de la obra Amor sin barreras, Gerardo Quiroz al centro muestra el progama que dice 100 representaciones / Alez Isunza, TVNotas

Al respecto Chantal, recordó cuando ella hizo Amor sin barreras: “Es un honor para mí haber interpretado a ‘Anita’ hace mucho tiempo (2004). Ver el talento que hay en este escenario. Siéntanse muy orgullosos de lo que están haciendo porque es un trabajo impecable. Hace un momento decía Gerry que a veces no importa no tener nombres en la cartelera, sino talento”.

Elenco de Amor sin barreras baila en el escenario / Alejandro isunza, TVNotas

“Yo en lo personal me siento muy halagada de qué me hayas invitado a recordar, llorar de nostalgia y alegría, de agradecimiento por haberme ofrecido a ‘Anita’ en ese momento, que fue un gozo hacerlo y fue uno de los momentos más bellos de los 37 años que he hecho teatro musical. Chicos, están increíbles y váyanse a dormir muy felices porque son muy ching0#\*”.

Chantal Andere posa en la alfombra roja / Alejandro Isunza, TVNotas

También Luis “Potro” Caballero fue padrino especial, que cabe mencionar fue la obra donde hizo su debut en el teatro musical con el personaje de “Bernardo” y luego “Tony”, y agradeció profundamente a Gerardo Quiroz por la oportunidad. Además, demostró que no solamente es un galán de reality show sino su talento vocal e histriónico.

También asistieron varias personalidades como Ariel López Padilla, Arlette Pacheco, Luz María Aguilar, Silvia Lomelí, Carmen Campuzano, Alma Gómez “Cositas”, Paulo Quevedo, Cecila Gabriela, Tony Balardi y Carlos Fonseca, por mencionar algunos.

Sandra Montoya posa con una mano en la cabeza y otra en la cintura / Alejandro Isunza

Gustavo Munguía y Carlos López el Chueco / Alejandro Isunza, TVNotas

¿De qué trata? ¿Dónde y cuándo ver Amor sin barreras?

Esta obra de teatro es una versión de Romeo y Julieta ubicada en Nueva York en los años 50. Se enfrentan dos bandas, una de puertorriqueños y otra de anglosajones. María y Tony se enamoran y deberán enfrentarse a sus familias para que su amor florezca.

Esta obra se presenta en el teatro Centenario Coyoacán, los viernes, sábados y domingos. Los boletos se puede comprar en la página del teatro y van de los 450 a los 1,700 pesos mexicanos.

