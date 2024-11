Danna confiesa haber considerado partir de este mundo en un momento muy oscuro de su historia

El próximo 27 de noviembre, se estrenará el documental “Danna: Tenemos que hablar” en Disney+, un proyecto profundamente íntimo en el que la cantante relata los momentos clave de su vida.

A través de un adelanto publicado en su cuenta de Instagram, la actriz mostró un fragmento del documental que abarca desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento hasta los retos personales más complejos que ha enfrentado.

En una entrevista reciente con el programa Sale el sol, Danna confesó que en un momento de su vida consideró trascender, revelación que dejó a sus seguidores sorprendidos y conmovidos.

Danna “Empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta de que algo estaba yendo fatal en mi vida”.

Mira: Ariana Grande se dio el tiempo de felicitar a Danna por su trabajo en ‘Wicked’: “Sonaba hermoso”

Danna revela por qué acortó su nombre

/ FB: Danna

Una lucha interna para Danna

Durante la conversación con Omar Arqueta, Danna profundizó en los sentimientos que la llevaron a ese punto crítico.

“Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior, y me miraba al espejo y era como disociación porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente”, confesó.

La cantante, quien ha crecido bajo el ojo público desde su infancia, mencionó que en ese momento se cuestionó todo lo que había construido a lo largo de su vida: “Lo dejé de disfrutar y dije: ‘¿Entonces mi propósito de vida cuál es?’”.

Estos pensamientos llevaron a la artista a una reflexión profunda sobre su felicidad y sus metas, ayudándola a reconocer la necesidad de buscar ayuda profesional y apoyarse en su círculo cercano.

Danna “Creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que amo”.

Lee: Alex Bisogno revela la verdadera personalidad de una exjuez de La academia

Danna Paola composición / Facebook: Danna Paola

Danna: El arte y la terapia como salvavidas

A pesar de lo difícil de la experiencia, Danna encontró fortaleza en el arte y en el amor propio: “Ese momento de tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘Yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir”, relató.

Su capacidad de transformar esa oscuridad en un motor para seguir adelante la ha llevado a convertirse en un ejemplo de resiliencia.

“Soy una persona que no me puedo rendir. No puedo, y al contrario, creo que me ayudó mucho también, a salir de ese lugar oscuro”, afirmó la cantante.

Además, Danna subrayó la importancia del amor propio en este proceso: “Me considero una mujer muy valiente, que tiene mucho amor para dar. Yo soy una persona que da, siempre, y ese amor hoy me lo empiezo, bueno, es un decir, a dármelo a mí”.

Un mensaje poderoso para sus seguidores

El documental promete ser un testimonio honesto y humano de los desafíos que ha enfrentado Danna Paola en su vida. A través de su historia, la artista busca inspirar a otros a priorizar su salud mental y a enfrentar sus propios retos con valentía.

Con “Danna: Tenemos que hablar”, la cantante reafirma su compromiso de abrir conversaciones sobre temas como el amor propio, la terapia y la superación personal, mostrando que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar luz y propósito.

Te puede interesar: Ricardo Peralta: ¿Ariana Grande y Danna tuvieron que ver con los abucheos al influencer?