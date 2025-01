Excompañera de Danna cuenta cómo la fama afectó la vida escolar de la cantante: “lloraba mucho!

Danna, una de las artistas más influyentes de la actualidad, tuvo una infancia marcada por su incursión en el mundo del espectáculo a temprana edad. Aunque esto la llevó al éxito, también le generó dificultades en su etapa escolar.

Una exalumna del Colegio Carmel compartió detalles de cómo era convivir con Danna, quien enfrentó retos tanto personales como profesionales desde una edad muy temprana.

Danna ya había hablado del infierno que pasó en su vida escolar.

Danna cursó parte de su primaria en el Colegio Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México, pero constantemente cambio de instituciones lo que hizo que su vida escolar no fuera nada convencional.

En varias entrevistas, la cantante ha admitido que su carrera afectó negativamente su vida académica. “Nunca me llamó la atención estar atrás de un pupitre y frente a un pizarrón porque yo todo el tiempo estaba pensando y creando cosas. Me corrieron de un chingo de escuelas por faltar”, confesó en el podcast “Creativo” del influencer Roberto Martínez.

La cantante también fue víctima de bullying por su participación en telenovelas, lo que en algún momento la llevó a rechazar su carrera. “Me hacían un chingo de bullying por ser niña actriz”, relató, evidenciando el impacto emocional de esa etapa.

Ex compañera del colegio de Danna detalla su difícil etapa escolar por la fama

Recientemente, Jazmín Mejía, quien estudió con Danna en el Colegio Carmel, compartió su experiencia en redes sociales, acompañada de una fotografía de generación donde aparece la artista. Jazmín describió cómo la rutina de Danna era diferente debido a su estatus de figura pública.

“¡Iba con ella en la primaria! Era nuestro uniforme, se llamaba Colegio Carmel… La verdad faltaba mucho”, explicó.

La exalumna también reveló que, para protegerla del acoso, el colegio implementó medidas especiales, como cerrarle medio patio escolar durante el recreo para que pudiera comer tranquila con su mejor amiga.

“Todos queríamos estar con ella. Yo le hacía cartas diciéndole que si quería ser mi amiga y siempre me las recibía súper linda”, recordó.

Danna lloraba mucho en la escuela

Según Jazmín, la presencia de Danna generaba gran revuelo entre los estudiantes. “Para todos nosotros era algo muy impactante verla ahí, entonces la seguíamos a todos lados”. Sin embargo, esa atención constante afectó emocionalmente a Danna, quien lloraba con frecuencia por no poder llevar una vida normal. “Creo que no entendía muy bien el porqué tal vez no podía hacer cosas normales sin que recibiera tanto foco”, mencionó.

Jazmín también compartió cómo lucía Danna en esa época: “La peinaban mucho de colitas pero lacias. La recuerdo mucho así, con unas súper pestañas y jugando mucho en educación física”.

Reacciones en redes sociales

