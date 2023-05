La influencer Tammy Parra posa en ropa interior por calles de la CDMX y denuncia acoso

Tammy Parra aseguró que venció tres de sus más grandes miedos, el acoso callejero, la ansiedad social y la inseguridad.

Tammy Parra desató polémica en redes sociales tras ser expuesta la infidelidad que vivió por parte de su ex, Omar Núñez; sin embargo, esta ocasión lo que llamó la atención fue que reveló que vivió acoso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió a sus seguidores que el fotógrafo, Henry Jiménez, la retó a ser parte de una sesión de fotos, pero en ropa interior, en plena calle.

Ante esto, Tammy aceptó; sin embargo, destacó que al principio no quería ser parte de esta dinámica, ya que se sentía insegura por su cicatriz, así como su físico en general.

La influencer oriunda de Guadalajara habló de sus inseguridades. / Instagram: @tammy.parra

No obstante, Parra narró que su inseguridad fue el menor de los problemas, puesto que al estar posando frente a la cámara, diversas personas se le quedaron viendo, y hasta sufrió acoso por parte de un hombre.

“Sentí que todos me estaban viendo y sí, todos me estaban viendo. Ahí me di cuenta de que estaba enfrentando mis miedos más grandes, mi inseguridad, el acoso callejero… Lo que más me costó fue lidiar con el acoso callejero”, comenzó.

Tammy Parra se sincera sobre lo difícil que fue vivir acoso. / Instagram: @tammy.parra

Y agregó: “entiendo que es muy difícil no ver a una persona que está en ‘chones’ en la calle con unas alas de ángel, que no me molestaba que me tomaran fotos, pero hubo un momento en la sesión donde tuvimos que parar, porque había como cinco hombres atrás de nosotros”.

Así lo contó Tammy Parra:

Asimismo, Tammy explicó que una persona en específico la agredió verbalmente, aspecto por el cual tuvieron que hacer una pausa en la sesión de fotos.

Tammy Parra fue agredida verbalmente

“La verdad, si tuvimos que retirar a un hombre que no puse sus fotos ni nada, que estaba muy insistente, diciéndome cosas muy ofensivas, ‘no te incomodes por ese viejo, ni por nadie’, (se escucha)”, declaró.

Finalmente, la influencer dejó claro que ella está muy contenta con este reto, pues logró vencer varios miedos, pese al gran acoso que existe en México.