Rodrigo Romeh exige que Poncho de Nigris se disculpe públicamente con Maripily Rivera: “Es agresión”

La controversia por la pelea entre Maripily Rivera y Poncho de Nigris está muy lejos de terminar. A raíz de todo lo que ocasionó y de las posibles repercusiones legales contra el mexicano, muchos famosos han salido a dar su opinión; tanto a favor de la boricua como defendiendo a Poncho.

Una de las celebridades que no dudó en decir su postura fue Rodrigo Romeh, quien, al igual que la modelo, participó en la última temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

A través de redes sociales, Rodrigo no solo justificó la actitud de Maripily durante su discusión con Poncho, sino también arremetió contra el exintegrante del ‘team Infierno’.

Maripily con vestido azul / Instagram

Rodrigo Romeh asegura que Poncho de Nigris “provocó” a Maripily Rivera

En su video, el influencer fitness comenzó recordando que, previo a la pelea, Poncho estuvo “hablando mal” de Maripily, por lo que fue completamente “normal” que explotara al verlo de frente en el programa en vivo.

Rodrigo Romeh “El punto es que se ofende, se difama (a Maripily), y esto se hace a nivel nacional. ¿Qué pensarías tú si están hablando de tu físico, te están humillando? Eso es agresión. ¿Me explicó? Dos días después se encuentran en Telemundo. (Maripily) se lo encuentra de frente”

También aseguró que espera una disculpa pública por parte de Poncho de Nigris, argumentando que ofendió a su amiga, quien está viendo la posibilidad de proceder legalmente contra el mexicano.

“La agresión no tiene nacionalidad. Escuchen bien: La agresión no tiene nacionalidad. Lo que es incorrecto es incorrecto, aquí y en el resto del mundo. No defiendan lo indefendible”, expresó.

Rodrigo Romeh defiende a Maripily Rivera / Captura de pantalla

Maripily Rivera dispuesta a demandar a Poncho de Nigris

En un reciente encuentro con los medios, Maripily dijo estar muy molesta por lo sucedido, por lo que está dispuesta a denunciar a Poncho en Estados Unidos.

“No solo busco defender mi honor y mi integridad, sino el de toda la comunidad latina en los Estados Unidos con todos los recursos legales disponibles”, indicó.

En respuesta a esto, el actor manifestó estar tranquilo ante una posible denuncia, pues cree que todo es un truco para “desprestigiarlo” y, de paso, hacer que Maripily sea “relevante”. Se acerca la nueva temporada de “La casa de los famosos All-stars” que iniciará en febrero.

“Ahora resulta que me van a demandar en USA por mis comentarios. Primero me hacen la emboscada entre todo el canal y esta señora. Uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea. Esperemos no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron”, expresó.

Poncho De Nigris / Facebook: Poncho De Nigris

Nicola Porcella sale en defensa de Poncho de Nigris

Otra celebridad que ha opinado sobre este asunto es Nicola Porcella, quien estuvo con Poncho en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Durante una plática con diversos medios, el peruano afirmó que a su amigo lo “atacaron por todos lados”, sin darle la oportunidad de defenderse.

“No me voy a meter. Lo único que puedo decir es que no me pareció justo lo que hicieron con Poncho después de lo que pasó. Soy amigo de Maripily, pero soy más amigo de Poncho. Creo que hacerle un cargamontón a alguien no es válido, más cuando no se puede defender. Poncho puede ser muy llevado, pero tiene un buen corazón”, apuntó.

Wendy Guevara también se negó a asistir al matutino donde sucedió esto en apoyo a de Nigris.

