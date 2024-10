Pepe Aguilar comparte fotos del compromiso de su hija Aneliz

Han pasado solo dos meses desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a todos al celebrar su amor con una boda civil, rodeados de sus seres queridos más cercanos.

Ahora, la familia Aguilar tiene otro motivo para celebrar: un nuevo compromiso. En esta ocasión, la protagonista es Aneliz Aguilar Álvarez, la hermana mayor de Ángela, quien recientemente aceptó casarse con su novio, Juan Rodrigo Castillo.

Aneliz compartió este emocionante momento a través de las redes sociales de su orgulloso padre, Pepe Aguilar. Siempre fiel a su sentido del humor, fue el encargado de anunciar la noticia en su cuenta de Instagram. Publicó una serie de fotos del compromiso, acompañadas de un divertido y cariñoso mensaje:

“¡2x1 Llévelas, llévelas! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa’ comprometerse (y casarse). Un millón de felicidades Aneliz y Rodrigo, que sean muy felices y que viva el amor”. Pepe Aguilar

Mira: Exnovia de Liam Payne lo expuso hace días: “Hablas mal de tus compañeros y te presentas en sus conciertos”

Pepe Águilar comparte fotos del compromiso de su hija Aneliz

En las imágenes compartidas, se puede ver a Aneliz y su prometido visiblemente emocionados. Para el momento especial, Rodrigo optó por un atuendo blanco, mientras que Aneliz lució un elegante vestido camisero, ambos con un aire de romanticismo y sencillez. A pesar de la discreción con la que Aneliz ha manejado su vida sentimental en redes sociales, este compromiso ha sorprendido a los seguidores de la familia Aguilar.

Si bien Aneliz no ha hecho comentarios públicos sobre su relación ni ha compartido la noticia con sus más de 900 mil seguidores en Instagram, ya ha sido felicitada y etiquetada en fotos y videos por su familia, quienes celebran con entusiasmo su futuro enlace. Se sabe que su prometido, Juan Rodrigo Castillo, es abogado especializado en arbitraje internacional, aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, las cuales mantiene privadas.

Aneliz Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Aneliz se puso celosa de Ángela Aguilar por canción de Pepe Aguilar

Este momento de felicidad llega poco después de que Pepe Aguilar lanzara su canción ‘Cuídamela bien’, una dedicatoria especial a su hija Ángela. Sin embargo, este gesto generó una simpática reacción en Aneliz, quien bromeó con su padre.

“Ahora su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la vida, me dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’’. Le dije: ‘Yo no la compuse, yo nada más la estoy cantando. A ti te amo igual’”, contó Pepe Aguilar en una entrevista con ‘Despierta América’.

Mientras los fanáticos de la familia Aguilar esperan más detalles sobre la boda de Aneliz, la familia continúa celebrando este nuevo capítulo en la vida de la joven y su prometido, con amor y alegría. Pronto Pepe Águilar estará entregando en el altar a su otra hija.

¿Quién es Aneliz Aguilar?

Aneliz Aguilar, de 26 años, es la hermana mayor de Ángela Aguilar, de 21 y de Leonardo Aguilar, de 24. Aunque es parte de la famosa dinastía Aguilar, conocida por su talento en la música regional mexicana, Aneliz ha decidido seguir un camino distinto al de sus hermanos y padre, el icónico Pepe Aguilar. A diferencia de Ángela y Leonardo, quienes brillan sobre los escenarios, Aneliz ha preferido mantenerse lejos del mundo del espectáculo, pero eso no le impide destacar a su manera.

Con más de 900 mil seguidores en Instagram, Aneliz ha construido su propia identidad como influencer de moda y estilo de vida. En su perfil, comparte con sus seguidores un vistazo a su vida, repleta de viajes por el mundo, looks glamurosos, rutinas de ejercicio y momentos especiales con sus mascotas.

Se describe a sí misma como una “groupie profesional”, y aunque no es cantante, siempre acompaña a su talentosa familia en sus giras y eventos, mostrando su apoyo incondicional desde un discreto segundo plano.

Mira: ¿Sandra Itzel e Imanol de romance en Las estrellas bailan en Hoy? ¡Confiesan lo que sienten!

Aneliz Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

A pesar de no estar bajo los reflectores, Aneliz brilla por su estilo sofisticado y moderno, lo que la ha convertido en un referente de moda para muchos de sus seguidores. Es la única hija de Pepe Aguilar que no ha seguido una carrera artística, pero eso no significa que esté alejada del mundo del entretenimiento.

Aneliz estudió administración de empresas de entretenimiento, lo que le permite estar conectada con el negocio familiar desde una perspectiva diferente.

Mira: Filtran fotos del cuarto Liam Payne y revelan detalles de su muerte