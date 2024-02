Isabel Lascurain se hace viral por decir que es delgada pero su cuerpo no lo demuestra

Recientemente, un video de la cantante Isabel Lascurain se ha vuelto viral en las redes sociales. En este video, Isabel habla sobre su complexión física, destacando que aunque ella se considera delgada, su cuerpo no siempre lo demuestra.

La publicación original fue compartida por la propia Isabel en su cuenta de TikTok el 19 de febrero. En el video se expresa positivamente hacia su apariencia física, mostrando un mensaje de amor propio y aceptación personal.

“Yo soy delgada, soy delgada… que mi cuerpo no lo demuestre es otra cosa”, dice en el pequeño clip que ya le ha dado vuelta a las redes sociales en donde la gente ha tenido opiniones polarizadas.

Mientras algunos piensan que Isabel hace bien en fomentar el amor propio con esta frase, otros piensan que no está bien normalizar el sobrepeso por un tema de salud.

La historia de la frase viral de Isabel Lascurain; ha luchado por años contra los estereotipos

En marzo de 2023, la cantante habló de lo difícil que fue crecer profesionalmente en un mundo donde su peso “agobiaba a propios y extraños”, y más después de alcanzar el éxito con el grupo Pandora.

“Yo nunca he sido una mujer flaquita, la complexión de mi familia del lado de mi mamá es flaca y mi papá, del lado Lascurain, son mas chubby. Por ende yo tengo más ese gen y cuando empecé a cantar (en Pandora) fue una de las preocupaciones que tanto agobiaban a propios y extraños”, relató en TikTok.

Isabel Lascurain ha luchado con su peso / Instagram

“La sufrí mucho. He pasado dietas terribles, he pasado años tratando de estar en forma, haciendo ejercicio… no soy de ejercicio, pero ahorita lo estoy haciendo más por salud que por estar más flaca”, continuó la intérprete de 63 años.

La cantante también mencionó que no fue fácil aceptarse como es pero hoy por hoy lo ha conseguido.

“Me costó mucho trabajo aceptarme como soy. Hoy día me amo de una manera impresionante, amo mi cuerpo tal y cual es. Me paro frente al espejo sin ropa y me digo ‘Isabel, qué buen cuerpo tienes porque está sano, te ha cargado y ha trabajado contigo 63 años. Llevas 48 años de carrera, subes y bajas’… Lo que les quiero externar es que no se preocupen tanto… Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar”, confesó.

Instagram

“Yo he trabajado y trabajé mucho para aceptarme como soy… A quien le tiene que gustar mi cuerpo es a mi y la que tiene que amar su cuerpo soy yo. El que a ti no te guste (mi cuerpo) es un problema tuyo, no mío… Vámonos respetando y vamos respetando a todas las personas que nos rodean”, finalizó.