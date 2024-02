Michelle Renaud y la ex de Matías Novoa ¡comparten crianza de su hijo!; su relación de respeto y comunicación

Michelle Renaud ha abierto las puertas de su corazón y ha hablado con franqueza sobre su relación con María José Magán, la expareja de Matías Novoa y madre de su hijo. La actriz ha revelado que desde un inicio ha existido un respeto mutuo entre ambas, y que ella se ha esforzado por honrar la maternidad de Magán.

¿Cómo comparten la crianza del hijo mayor de Matías Novoa?

Michelle habló del tema en el pódcast ‘Me late ser humano’ de Irán Castillo y compartió que tiene un contacto directo con la actriz para hablar de asuntos que tengan que ver con el pequeño. “Cuando hay un tema con (el hijo) lo platico con Matías, pero si es necesario, le escribo directo y le habló a ella. Se lo comento porque es la mamá y le tengo que dar ese lugar”, mencionó la actriz.

María José Magán es la mamá del hijo mayor de Matías Novoa / Instagram

Michelle y María José han formado una mancuerna por el bien del pequeño, con límites claros y respeto hacia la crianza que cada una le da. Michelle ha dejado claro que no busca sustituir a María José, sino que simplemente quiere sumar a la vida del niño.

“Él sabe perfecto que Michelle respeta el lugar de su mamá, que yo no quiero jugar a ser la mamá de todos. Yo lo único que quiero es que cuando (el niño) esté en mi casa, se sienta tan pleno y contenido como (mi hijo) y no de: ‘Como yo no soy el hijo de Mich a mí me tratan distinto’”, explicó.

El hijo de Matías Novoa no quiere que Michelle Renaud sea su madrastra

La relación que Michelle y María José han establecido ha fomentado a que el pequeño se sienta cómodo con Renaud y la actriz compartió de qué maneras se lo ha hecho saber el primogénito de su esposo.

“Hace poco me dijo: ‘Cuando tenga mis hijos, te van a poder decir abuela’. Me lo quería comer a besos”, contó sonriendo.

Michelle y el hijo mayor de Matías conviven / Instagram

Igualmente, el menor ya le hizo saber que no le gusta que sea su madrastra y le planteó otro término que le gusta más, “Me volteo… y le digo: ‘Ya me tienes que hacer caso, porque ya soy tu madrastra’ y me dice: ‘No, madrastra se escucha horrible. Eres mi segunda mamá’”, dijo.

Además, la actual esposa de Matías Novoa mencionó que María José puede estar tranquila, ya que ella también forma parte de la vida del pequeño. “Me preguntó algo de su mamá y yo le dije: ‘Mi amor, tu mamá es parte de mi corazón, porque tú estás en mi corazón’”, concluyó.

