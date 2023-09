Ex de Matías Novoa se da nueva oportunidad en el amor junto a exparticipante de La academia; ¿se parecen?

María José Magán y Matías Novoa tuvieron una relación en 2009 y aunque las cosas no terminaron bien entre ellos por una presunta infidelidad de Matías con Bárbara de Regil; la entonces pareja tuvo un hijo.

Desde ese momento, ambos han tratado de llevar una relación cordial por el bien del pequeño y así han intentado nuevas relaciones con distintas parejas. Actualmente Matías está junto a Michelle Renaud.

Por otra parte, María José comenzó a compartir fotografías hace unas semanas junto a un exacadémico, con lo que confirmó su romance.

Se trata de Héctor Silva, quien formó parte de la sexta generación de La academia en TV Azteca, Héctor tuvo ahí un romance con Alex Garza, quien actualmente es conductora de Al extremo y locutora en el programa Ya párate en Los 40.

María José Magán y Héctor Silva se han dejado ver en sus redes sociales muy enamorados, de viaje por muchas partes y dedicándose amorosos mensajes.

“Mi vida últimamente… mismo día… en la mañana en la playa y en la noche en un concierto. Tú, tú, túuuuu (con acento italiano) Gracias por estos días llenos de paz, de risas y de amor, Héctor”, escribió la actriz de Un día para vivir, con lo que reveló esta nueva relación junto a fotografías en la playa y un video de los dos en un concierto de OV7.

La pareja disfrutó de un concierto de OV7 muy acaramelados / Instagram

Por su parte, Héctor respondió: “Me encanta cada minuto a tu lado. No importa la locación, siempre es especial e inolvidable. Tú, tú, túuuu, love you (te amo). Que vengan muchas más aventuras juntos”.

Amigos y seguidores de la pareja se alegraron de verlos enamorados y felices y les dejaron comentarios como: “Hermosos”, “Amo verte feliz, lo mereces”.

Esta sería la primera relación de María José después de terminar su romance con el actor Solkin Ruz, con quien llevaba ocho meses de noviazgo en octubre de 2021.

María José y el actor Solkin Ruz tenían una relación en 2021 / TVNotas

Otras de las parejas de María José han sido el actor de Señora acero, Eduardo Amer, así como Hugo Catalán, actual novio de Claudia Martin.

María José también tuvo una relación con el actor Eduardo Amer / Instagram

Hugo Catalán es exnovio de María José Magán / Twitter

¿Qué pasó entre María José Magán y Matías Novoa?

María José y Matías se conocieron en 2009 y tuvieron un romance que acabó tres años después luego de haberle dado la bienvenida a su primer y único hijo.

Aunque fue un duro proceso para la actriz porque se habló de una posible infidelidad de él, con el paso del tiempo los famosos tuvieron que hacer a un lado sus diferencias por el bien de su pequeño, quien ha crecido con el amor de los dos.

“Pasé unas épocas bien duras, bien difíciles (después de la separación), pero ahorita nos llevamos increíble y veo las cosas de otra manera. Creo que esa relación me enseñó mucho. Vivimos muchas cosas lindas y creamos lo mejor que pudimos haber creado en nuestras vidas juntos. Entonces, pues, creo que agradezco muchísimo a Matías y ahorita nos llevamos muy bien”, comentó María José en 2020 sobre la relación que tenía con su ex.

Como fruto de su relación, Matías y María José tuvieron un hijo / TVNotas

Incluso cuando Matías se casó con la actriz Isabella Castillo, María José e Isabella fueron cercanas debido a la relación que la actriz de El señor de los cielos debía tener con su hijo fungiendo como su madrastra.

Cuando Matías comenzó una relación con Michelle Renaud, María José expresó que no hablaría del tema, pero que estaría pendiente de su comportamiento con su hijo porque era capaz de “sacar las garras” por él: “No quiero hablar de ese tema. Cada quién tiene su vida y es feliz por su lado. Lo único que quiero es que mi hijo esté feliz… en el momento que (Michelle) no lo trate bien, ahí sí saco las garras. Lo único que me interesa ese que se lleve bien con mi hijo, que lo quiera y lo trate bien”, comentó.