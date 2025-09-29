Participante de Survivor: Héroes y villanos 2025 asegura que su padre fallecido lo ayudó en la competencia

El papá fallecido de Kenta Sakurai lo ayudó desde el más allá en Survivor: Héroes y villanos: “Escuché su voz hablando con Dios, pedía por mí, y sentí un calor en todo el cuerpo”

A Kenta Sakurai, ser parte de Survivor: Héroes y villanos (2025) lo ayudó a afrontar, sanar y reencontrarse consigo mismo, luego de la triste partida de su papá, Jesús Delgado (†), quien falleció de cáncer el 11 de noviembre de 2023. Se le manifestó desde el más allá durante su participación en el reality show y lo ayudó a no desistir.

Kenta Sakurai y su padre / Francisco Mancera y cortesía del modelo

¿Cómo fue que Kenta Sakurai logró comunicarse con su padre en Survivor: Héroes y villanos?

En la semana 4 de la competencia, una noche fue diferente. Llovió y, de acuerdo con Kenta, se metía el agua al refugio porque el techo era de palma, sin embargo, ocurrió algo que lo confortó: “Estaba mojado y comienzas a sentir el aire frío de la madrugada. Llega un momento en que te empiezas a quedar tieso. Estaba dormido, cuando escuché la voz de mi papá hablando con Dios y le decía: ‘Protégelo y cuídalo, Señor, con tu manto sagrado’”.

En ese momento, sintió una sensación de calidez y certeza de que todo estaría bien: “Literal, empecé a sentir como cuando te metes a un sleeping bag, el calor en todo el cuerpo. Abrí los ojos y fue el momento en el que dije: ‘Estoy haciendo lo correcto y no me va a pasar nada’. Entendí que tenía que estar en Survivor”.

¿Cómo ha sido la participación de Kenta Sakurai en Survivor México?

Kenta ya ha participado en el reality en 3 ocasiones. Se propuso estar en esta nueva temporada para cerrar ciclos y lo cumplió: “La razón por la que fui por primera y segunda vez a Survivor era mi apá, que estaba enfermo de cáncer en etapa terminal. Todos mis logros eran para él, para que se olvidara de su enfermedad y estuviera orgulloso de mí. Esta temporada me la debía a mí”.

En sus primeras 2 temporadas, pasó momentos difíciles al pensar cómo se encontraría su papá: “En la primera, no me caía el veinte de la magnitud de su enfermedad. En la segunda, estaba dentro del reality con la incertidumbre y angustia, de: ‘¿Qué pasa afuera con mi papá?’. No estaba concentrado. Cuando salí, a los 3 meses falleció”.

En este 2025 pudo estar concentrado y darlo todo: “No sabía si aceptar el proyecto o no porque me enfrentaría con todos esos fantasmas y con el tema de: ‘¿A quién le dedico las carreras ahora? ¿Quién me verá detrás de esa pantalla si ya no está mi papá?’”.

A pesar de que se preguntó cuál sería su motivación, considera que esta experiencia fue enriquecedora: “Cuando vienen las recompensas de comunicación, antes esperaba una carta o una llamada de él y decía: ‘¿Ahora quién me va a mandar mensajes?’. Estar en el juego todo el tiempo en convivencia, platicar de nuestras vidas, eran muchos choques emocionales, pero a la vez fue sanador y ayuda a desahogarte”.

Kenta Sakurai / Francisco Mancera y cortesía del modelo

¿Qué dificultades ha enfrentado Kenta Sakurai dentro de Survivor: Héroes y villanos?

También vivió momentos difíciles dentro del reality. Kenta inició la tercera temporada en la tribu de Villanos, con la que sufrió varias derrotas. Luego lo cambiaron a la de Héroes, en la cual ya saboreó las mieles de la victoria.

“Las primeras 8 semanas que estuve en Villanos, como había personalidades muy fuertes, con egos muy grandes, esto nos llevó a que no hubiera unión. Por ende, no ganábamos los juegos y no teníamos comida”.

Empezó a bajar de peso y su rendimiento decayó: “Justo en ese momento dices: ‘¿Qué hago aquí?’. El cuerpo ya no te funciona y no piensas con claridad. Tratas de pasar una barra de equilibrio y ya no tienes ese equilibrio. La mente te juega en contra y esa fue la etapa más difícil”.

Durante su participación, chocó con una compañera, pero también fortaleció lazos con otro de los sobrevivientes: “Soy frontal y si algo no me parece, lo digo. Le dije sus cosas a Janette (Morales). A Sergio (Torres) lo conozco de la temporada anterior y tenemos una amistad. Sabe diferenciar el reality y la vida diaria. Tenemos la misma mentalidad. Hace ejercicio y lleva una vida saludable”.

“Agradezco estar desconectado del teléfono, concentrado y vivir el presente. Contemplar las estrellas, dormir escuchando las olas del mar, caminar descalzo y conectar con la tierra. Te das cuenta de que la vida es tan simple y que nosotros nos la complicamos”.

Kenta Sakurai / Francisco Mancera y cortesía del Modelo

¿Cómo es la relación de Kenta Sakurai con su familia?

Sin embargo, todavía tiene un asunto familiar por resolver, ya que sus padres se separaron desde que él era pequeño y está distanciado de su mamá, Maki Sakurai: “Mi madre vive Japón. No tengo contacto con ella desde hace como 20 años. Se rompió la relación, porque me salí de la escuela”.

“Para los japoneses debes tener una carrera y la escuela no iba conmigo. Entonces, mi mamá y familia materna me dijeron: ‘Cuando vuelvas a estudiar, nos contactas’, y pasó todo este tiempo. Ya resolví la parte de mi papá, ahora necesito sanar y reencontrarme con mi mamá”.

Por lo pronto, aún se integra a la vida diaria y quiere ser conductor de televisión, pero sabe que debe prepararse: “Me gustaría estar en la conducción. Hay que estudiar para ese paso. La actuación también me llama la atención. Además, quiero seguir en otros realities”, concluyó.

Familia de Kenta Sakurai / Francisco Mancera y cortesía del Modelo

¿Quién es Kenta Sakurai?

Kenta es modelo e influencer.



Nació en México y tiene ascendencia japonesa.

Es un reconocido modelo en Hong Kong y Asia.

Ha modelado para diversas marcas como: Dolce & Gabbana, Fendi y Dior, entre otras.

Alcanzó gran popularidad en el reality de supervivencia Survivor México (2022 y 2023) de TV Azteca.

Estuvo también en Los 50 de Telemundo (2024).

Recién lo vimos en Survivor: Héroes y Villanos (2025) donde quedó en cuarto lugar.

