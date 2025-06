Nashla Aguilar suspendió temporalmente su boda con Sebastián Sariñana, hermano de Ximena; esta fue la razón

A finales de 2023, Nashla Aguilar recibió en transmisión nacional del programa Hoy el anillo de compromiso por parte de su novio, el cineasta Sebastián Sariñana, hermano de la cantante Ximena Sariñana.

En ese momento comentaron que comenzarían ya con los preparativos para el enlace y que descartaban vivir juntos, porque eran más tradicionales. Sin embargo, año y medio después la actriz nos confesó que ya viven juntos y que decidieron suspender temporalmente la boda.

Nashla Aguilar tuvo que detener los preparativos de su boda con Sebastián Sariñana / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG @nashla22

¿Qué dijo Nashla sobre la decisión de vivir con Sebastián Sariñana previo a casarse?

“Ahora sí que ya me adelanté y ya me fui a vivir con él. La neta es que sí queremos casarnos; sin embargo, no hay prisa”.

Sobre por qué decidieron vivir juntos si antes se negaban a eso, Nashla dijo:

“Fue practicidad. Yo vivía bastante lejos y mejor me fui a su casa, que es más céntrica. Fue de: ‘Ya estamos grandecitos y podemos llevar eso por ahí’. Y, voy a ser honesta, nunca hubiera dado el paso con nadie más. Al final lo vibras. Yo creo en el amor, la parte pasional, pero también soy muy pragmática. No me autoengaño y para bien yo sé a lo que va con Sebastián, y también para mal, entonces todo chido con eso”.

¿Por qué Nashla y Sebastián Sariñana suspendieron su boda?

“La boda ahorita está pausada. No estamos checando nada, sino más bien temas de proyectos. A él le va mejor que a mí en el trabajo. De pronto en redes dicen: ‘Se ve que ella lo mantiene’, y para nada. El del billete es él. Él ha tenido mucho más trabajo que yo. Bastantes proyectos que ya hizo y que hará. Entonces le damos prioridad a eso, para que quede bien la boda y haya con qué”.

En cuanto a cómo reaccionaron sus papás, comentó: “¿Qué me podían decir?. Ya vivía sola. Yo veía por mí. Y sí me dieron el consejo de no adelantarme en cosas y están de acuerdo con que me case. Que los papeles hablan siempre”.

La boda la descartan para este año: “Faltan 6 meses para que termine 2025. La idea es lograrlo en 2026. Sí está platicado, pero hay que ahorrar bastante. Tenemos en mente algo chido. No tirar la casa por la ventana, pero una fiesta padre. Yo no quiero estar endeudada o pagarla 3 años después”.

¿Cómo es su relación con Ximena Sariñana, hermana de Sebastián Sariñana?

Nashla cuenta con el apoyo de Ximena Sariñana:

“Es muy linda conmigo. Es una tipaza. Sí hay acercamiento y nos hablamos de vez en cuando. Hacemos ejercicio juntas. Ella tiene una agenda súper llena, pero sí hay una relación. Lo que sí es que nunca le he pedido consejos, porque es mi cuñada. Me da pena. Una tiene que guardar protocolos. Es su hermanito”, finalizó.

¿Quién es Nashla Aguilar?

Se dio a conocer a los 7 años, como concursante de la primera temporada del reality infantil Código fama.

Saltó a la popularidad en 2005, cuando fue protagonista de la telenovela Sueños y caramelos.

En 2009 destacó en Atrévete a soñar.

En 2021 la vimos en el melodrama Parientes a la fuerza.

En 2023 participó en el reality Las estrellas bailan en Hoy.

Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

