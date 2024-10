Belinda ¿tuvo de cuñada a Nashla Aguilar? Roberto Carlo destapaba que hubo romance con Nacho Peregrín

La actriz Nashla Aguilar sorprendió a sus seguidores al hablar sobre un romance pasado con Nacho Peregrín, hermano de Belinda, durante una entrevista en el pódcast de Roberto Carlo.

Durante la charla, se mencionó el tema de Belinda y lo increíble que hubiese sido que la princesa del pop mexicana estuviera presente en el show de los 2000’s X siempre, que reunió a varias estrellas de telenovelas infantiles de Televisa.

Entre risas y bromas, Roberto mencionó a Belinda y reveló la relación que Nashla y Nacho tuvieron. De inmediato Nashla se puso muy nerviosa.

Nashla y Roberto Carlo fueron eliminados cerca de semifinal

Nashla Aguilar confirma que salió con Nacho Peregrín

“No sé si puedo decir esto, Belinda fue tu cuñada. Tú saliste con Nacho o anduviste con Nacho”, comentó Roberto Carlo.

Nashla, algo nerviosa, explicó que sí salieron, pero que no llegaron a formalizar una relación debido a que Nacho no estaba interesado en un compromiso.

"¿En qué te basas? A ver cuenta (risas). No anduve, nunca fue formal. Te voy a decir él es increíble, su familia es súper linda pero decir que fue una relación (no), porque fueron seis meses en plan de conocernos”. Nashla Águilar

“Ay entonces, si fue un rato, en seis meses si hay besitos”, bromeó Roberto Carlo, a lo que Nashla respondió, “Si lo ve mi mamá, no, sino lo ve mi mamá sí”.

La también actriz festejó el cumpleaños 27 de su hermano. / Instagram: @belindapop

Nashla Aguilar: ¿Cómo fue Nacho con ella durante su relación?

Nashla describió a Nacho como un “tipazo” y recordó lo mucho que disfrutó salir con él:

“Te juro es un tipazo. Muy buen amigo. (La) mamá de Belinda es una tipaza, hasta somos comadres. Nos hemos encontrado en el mismo café y nos quedamos cotorreando un par de veces. Siento que la hubiéramos pasado bien, pero no fue una relación”. Nashla Águilar

Nacho Peregrín, Nacho Peregrín y Belinda / Instagram: @belindapop/ Facebook: Nacho Peregrín/ @nashla22

Nashla confesó por qué no funcionó con Nacho Peregrín

La relación no prosperó debido a que Nacho no buscaba un compromiso serio, algo que Nashla decidió aceptar para proteger sus sentimientos.

“Hermanas, no se mientan... él siempre fue honesto, si me preguntas a mí, yo estaba abierta a tener una relación, pero él no estaba en el mood de aventarse algo formal”, expresó.

¿Qué piensa Nashla de Belinda?

Aunque Nashla nunca coincidió con Belinda, aprovechó para expresar la gran admiración que le tiene desde la infancia:

“Nunca vi a Belinda, la neta no me tocó, mira que yo desde niña la admiro profundamente. Si es mi ídola infantil. Es mi máximo. La verdad la amo mucho”, finalizó Nashla, dejando claro el cariño que siente por la cantante.

Agregó que el hecho de haber tenido algún vínculo con la familia de Belinda fue algo muy especial para ella, ya que creció viendo a la “princesa del pop mexicana” en la televisión.

Para Nashla, Belinda es más que una figura de la industria musical; es un modelo a seguir que la inspiró en su infancia y juventud. Por ello, el contacto con su familia le dejó una impresión positiva.

