Brenda Bezares revela la verdadera relación entre Adrián Marcelo y Mario Bezares fuera de LCDLFMX

Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, aclaró recientemente la verdadera relación entre Adrián Marcelo y su esposo, tras rumores que circulaban desde el inicio de la segunda temporada de La casa de los famosos México (LCDLFMX).

En el programa Sale el sol, Brenda detalló si realmente existía una amistad cercana entre los conductores.

En 2014, Adrián Marcelo y Mario Bezares coincidieron en Multimedios, una televisora de Monterrey, Nuevo León. Ambos participaron en el programa Acábatelo, el cual ocupaba la franja vespertina de la cadena hasta que fue cancelado en agosto de 2020.

Debido a esta experiencia laboral compartida, se llegó a especular sobre una gran amistad entre ambos, especialmente cuando hicieron un pacto al principio del reality show para no nominarse hasta llegar a ser finalistas, a pesar de estar en equipos rivales.

Brenda Bezares confiesa si su familia tiene una amistad de Adrián Marcelo

Brenda Bezares aclaró esta situación diciendo: “Fíjate que Adrián Marcelo es un excelente compañero de trabajo como muchos… trabajamos algún tiempo juntos en otra televisora y a mí siempre (me trató) con mucho respeto”. Sin embargo, desmintió una relación de cercanía más allá de lo laboral: “Entonces no te podría decir que es más cercano, porque Adrián no ha ido a un cumpleaños mío, no hemos convivido, no hemos ido a cenar. Somos compañeros de trabajo, gente que nos vemos casual”.

Además, explicó que la relación entre Adrián Marcelo y sus hijos se dio por razones profesionales: “Se conocen porque mis hijos son productores musicales, son DJ’s. Conocen por la relación de que eres joven, vas al antro, ves al DJ y de ahí se empiezan a conocer”.

Sobre la experiencia de Adrián Marcelo en el reality, Brenda reflexionó: “Mira, no podría poner en un podio o calificar en una cajita de bueno y malo... me parece que el reality es como la vida misma, vas a encontrar gente de todo tipo”.

Finalmente, Brenda Bezares compartió una lección que ha aprendido al ver el reality show de Televisa: “Yo aprendí que las personas somos humanos, a veces nos equivocamos, tenemos nuestros altibajos, pero al final del día, siempre va a salir tu verdadera personalidad”.

¿Qué pasó con Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

Tras varios días de la polémica salida de Adrián Marcelo de La casa de los famosos México, su abrupto abandono sin despedirse y por la puerta de atrás continúa como motivo de debate en redes sociales.

Durante su participación, hizo comentarios violentos y agresivos, principalmente hacia las mujeres, que tuvieron su punto más álgido en una acalorada discusión con Gala Montes la noche del martes y culminaron con su salida en la madrugada del 4 de septiembre. Marcelo defendía sus acciones como “humor negro”, lo que generó aún más controversia.

Algunos de los momentos controversiales del regiomontando durante su participación en LCDLFMX fueron hacer mofa de la muerte del hijo de Shanik; agredir a Arath de la Torre con temas económicos; cuestionar si eran reales los problemas de salud mental de Gala; insinuar que la actriz de telenovelas conseguía trabajos porque su mamá la llevaba a antros de niña; decir que se había imaginado una escena en la que arrojaba aceite caliente a las mujeres del cuarto ‘Mar’ y pateaba a Briggitte en las costillas; y poner su vello a la comida de la venezolana. Todo esto, bajo la supuesta justificación de la ironía y el humor ácido.

La Secretaría de las mujerrs de la CDMX hace algunas semanas condenó la violencia verbal en el reality contra las mujeres. Varios patrocinadores, horas después del encontronazo de Adrián y Gala, emitieron comunicados para informar que salían del reality pues la violencia es contraria a sus valores corporativos y TelevisaUnivision coincidió en que “no tolera la violencia psicológica ni de género”. Dijo también que “las acciones de algunos participantes del show en vivo no siempre representan los principios de la empresa”.

Después de ser visto abanando La casa, el influencer de Nuevo León ha guardado silencio y no se presentó a una conferencia de prensa que organizó la televisora el miércoles por la tarde para que diera la cara. Según una fuente cercana a la producción dio a conocer a TVNotas, para entonces, el creador de contenido ya se encontraba en Monterrey. Además nuestro revista semanal también te contamos los secretos de su salida del reality de Adrián Marcelo; y nos aseguraron que su peor enemigo fue él mismo. Mira aquí la nota completa y todo lo que nuestra fuente nos reveló respecto a la salida del influencer.

