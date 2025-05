Joan Sebastian: Revelan cuánto dinero recibirá el hijo de Julián Figueroa de la herencia de su abuelo

Desde la muerte de Julián Figueroa, suscitada en abril del 2023, muchos se han preguntado que pasará con la parte que le corresponde de la herencia de su padre, el cantante Joan Sebastian.

Y es que el ‘Poeta del pueblo’, quien falleció en 2015, no dejó un testamento, lo que ocasionó muchas disputas en la familia. Juliana Figueroa, una de sus hijas, ha denunciado que no ha recibido ni un peso del patrimonio de su padre, mientras que otros familiares han sido acusados de ocultar bienes.

Si bien se dijo que este tema estaba cerca de ser resuelto, las cosas se complicaron con el fallecimiento de Julián Figueroa.

Poco después de su deceso, se reportó el hallazgo del testamento del joven, en el que se estipula que el heredero universal de sus bienes, incluyendo la parte que le corresponde de los bienes de su papá, sería el hijo que tuvo con Imelda Tuñón.

Joan Sebastian / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

Te podría interesar: Joan Sebastian y la perturbadora ‘maldición’ sobre los hijos varones

¿Qué problemas han surgido por la herencia de Julián Figueroa?

En su momento, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, puso en duda la veracidad del testamento del cantante que se encontró en 2023 y que data del 2 de marzo de 2018 en Zihuatanejo.

Según la exnuera de Maribel Guardia, dicho documento tendría varias irregularidades, entre ellas una firma falsa, por lo que inició un proceso legal para llegar a la verdad.

“Había que llegar a la raíz de por qué estaba pasando todo esto, y pues, fue algo que apareció ahí. Yo sé qué personas aparecen en ese documento, bueno, en todos los documentos, en toda la carpeta del juicio de sucesión, pero no voy a decir los nombres porque no sabemos exactamente quién fue que metió este testamento que, pues, es claramente falso”, dijo Imelda, en entrevista para TVNotas.

Ante esto, Maribel y su esposo, Marco Chacón, aseguran que el documento es auténtico, resaltando que el único beneficiario es el hijo de Imelda Tuñón: “Yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni mucho menos he firmado en nombre de nadie, ni ese, ni ningún otro documento”, indicó Chacón en su momento

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

¿Cuándo recibirá el hijo de Julián Figueroa de la herencia de Joan Sebastian?

En una emisión reciente de ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló que, de acuerdo con información del abogado de Imelda Tuñón, el hijo de Julián Figueroa recibirá “alrededor de 120 millones de pesos” por parte de la herencia de su abuelo, Joan Sebastian.

Cabe destacar que el niño, al ser menor de edad, no tiene acceso a la parte que le corresponde de los bienes de Joan Sebastian o de Julián Figueroa.

En su momento, Marco Chacón reveló que había aceptado ser albacea en la sucesión testamentaria de Julián. No obstante, dijo querer renunciar a este puesto debido a toda la polémica.

Checa: Hija de Joan Sebastian, Juliana, asegura que sus hermanos la excluyeron del juicio por la herencia

¿Qué ha pasado con la herencia de Joan Sebastian?

A principios de año, Cipriano Sotelo, abogado encargado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, aseguró que el conflicto por los bienes del cantante podría llegar a su fin este año o a principios del 2026.

“Hemos estado en reuniones constantes con los coherederos para determinar si tienen interés en adquirir alguno de los bienes que están inventariados en el procedimiento familiar de la sucesión del señor Joan Sebastian, y si no tienen interés, también, como algunos lo han planteado, para poder entonces ponerlos a la venta con la aprobación del juez, y en todo caso que reciban dinero en efectivo”, dijo.

También reiteró que la parte que le correspondería a Julián Figueroa pasará a manos de su único hijo: “(Marco Chacón) Presentó la resolución de un juez, donde determina que Juliancito es el heredero de todos los bienes, y él es el representante legal, entonces él tiene su papel reconocido en el juicio de Joan Sebastian”, indicó.

Mira: Imelda Tuñón cambia de abogado en la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos, reporta Elisa Beristain