Dhasia Wezka revela los brutales maltratos de su padre: “Le teníamos mucho miedo”

La influencer Dhasia Wezka se volvió tendencia en redes sociales, luego de que habló de su vida personal en el pódcast ‘Un tal Fredo’. La también conductora rompió el corazón de sus seguidores al revelar que sufrió violencia por parte de su padre.

De acuerdo con Dhasia, su madre y su padre se embarazaron muy jóvenes, pero él tenía problemas de alcoholismo y ejercía violencia en su madre y en sus hermanas.

“Era bastante agresivo. Tomaba diario. Le teníamos mucho miedo. Golpeaba casi diario a mi mamá y a nosotras. Recuerdo que una vez en el kinder le conté a una maestra y me interrogaron porque nos veían con marcas en el cuerpo”, comentó Dhasia en el podcast de ‘Un tal Fredo’.

“Una vez del golpe que mi papá le dio en la cara a mi hermana y ella no pudo ir a la escuela”, expresó y añadió que su madre no estaba bien psicológicamente.

Dhasia Wezka en el podcast Un tal fredo. / Captura de pantalla: Un tal fredo podcast

Dhasia reveló que conforme fue creciendo su padre aumentaba la violencia al grado que su las golpeaba a la menor provocación, y las limitaba con castigos absurdos como no ir al baño después de las 10 de la noche.

“Había castigos de quitarte toda la ropa y meterte a bañar con agua fría, mientras se sacaba el cinturón y empezaba a golpearnos. La violencia creció mucho. LLegamos a encontrar a mi mamá inconsciente y con sangre. Por eso siempre les he dicho que piensen bien si quieren tener hijos, porque un niño no debe pasar eso”, comentó Dhasia.

Dhasia dedicó un emotivo mensaje a Maylo, quien falleció hace 10 días. / Instagram: @dhasiawezka

Sin embargo, un día el padre de Dhasia golpeó a su madre tan fuerte que estuvo a punto de mat4rl*; en ese momento su mamá huyó con sus hijas a casa de la abuela de la influencer.

“Se agarró los ovarios y huimos con mi abuela. No hay manera de procesar tanta violencia, el no poder ser niño. Por muchos años creí que así era la vida, sufrir y punto. Yo quería que me amararan y no entendía porque siempre nos pegaban”, comentó.

Dhasia confesó que desde hace 15 años no tiene contacto con su padre. No sabe nada de su vida y pese a que siempre ha tenido una relación difícil con su mamá, hoy en día entiende que estaba muy herida y era una víctima de su padre.