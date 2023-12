Florencia Guillot se vuelve a disculpar públicamente tras polémico pódcast: “Cometí un error”

El pasado 11 de noviembre, Florencia Guillot causó mucha controversia por presuntamente usar su pódcast, Vete a triunfar, para normalizar y promover el grooming, es decir, las relaciones entre un menor de edad y un adulto.

Poco después, lanzó un comunicado en el que se disculpaba. Sin embargo, muchos internautas aseguraron que su mensaje había sido sumamente “ambiguo” y le exigieron que tomara el tema con “más seriedad”.

Tras una breve ausencia de las redes sociales, la influencer reapareció para pedir perdón nuevamente por haber “herido” a su público con un “mensaje equivocado”.

“Me he dado a la tarea, de nuevo, de leer todos sus comentarios y me queda claro que todavía hay mucha retroalimentación de su parte acerca de mi pódcast. Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa porque, aunque ese no era el objetivo del pódcast, entiendo que di un mensaje equivocado”. Florencia Guillot

La regiomontana afirmó que no está a favor de “ningún tipo de abuso hacia ningún tipo de persona o ser vivo” y dijo comprender la gran responsabilidad que tiene como creadora de contenido.

“Quienes me conocen y me han acompañado en estos años como creadora de contenido, saben que no estoy a favor de ningún tipo de abuso hacia ningún tipo de persona o ser vivo. Entiendo el impacto que tienen las redes sociales y sobre todo hoy más que nunca, entiendo la responsabilidad que yo tengo como comunicadora”, manifestó.

Para finalizar, Florencia señaló que se puso en contacto con una especialista sobre el tema para “seguir instruyéndose”. Además de que aprovechó para agradecer todo el amor y apoyo que le han dado sus fanáticos ante este escándalo.

“Voy a platicar con ella muy a fondo del tema para seguir instruyéndome. Les agradezco mucho todo su cariño, su retroalimentación, todos sus comentarios y sobre todo porque me ayudaron a entender que los problemas hay que enfrentarlos de frente”, concluyó.

Las nuevas disculpas de Florencia Guillot volvieron a causar mucha polémica entre los internautas, quienes consideraron que las declaraciones de la influencer son falsas y son solo un intento para “quedar bien” frente a la audiencia.

Florencia Guillot y su polémico pódcast

A principios de noviembre, Florencia Guillot habló sobre la diferencia de edad en las relaciones a través de su pódcast, Vete a triunfar. Para dicho episodio, invitó a Mau Cueva y Paulina Florencia.

Durante la conversación, Mau y Paulina contaron que se habían conocido cuando ella era una estudiante de secundaria y él un joven adulto de 28 años. Ante estas declaraciones, la influencer no solo no cuestionó la notable diferencia de edad, sino que también los felicitó por su “matrimonio feliz”.

Tras la publicación del encuentro, Florencia fue acusada de presuntamente normalizar y promover las relaciones entre un adulto y una menor de edad.

