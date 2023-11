Florencia Guillot rompe en llanto y admite que está “dolida” tras polémica por promover el grooming

Durante el pasado fin de semana, Florencia Guillot fue acusada de promover el grooming, es decir, la relación entre un menor de edad y un adulto, a raíz de una reciente entrevista que realizó para su pódcast Vete a triunfar.

En dicha conversación, los invitados le confesaron que se conocieron cuando ella era una estudiante de secundaria de 15 años y él un joven adulto de 28. Ante esto, la también experta en maquillaje felicitó a la pareja por “17 años de feliz matrimonio”.

Si bien Florencia posteriormente se disculpó y advirtió que se alejaría temporalmente de las redes sociales, las críticas en su contra siguieron y los internautas afirmaron que “no se ha arrepentido de verdad”.

En medio de todo este escándalo, la regiomontana volvió a utilizar su Instagram para comunicarse con el público y explicar que esta situación le “ha dolido bastante”, pues nunca buscó “ofender o lastimar a nadie” con su contenido.

Florencia Guillot asegura que su intención nunca fue ofender a nadie / Facebook: Florencia Guillot

“En estos días, yo he pensado, razonado bastante. Les quiero pedir una disculpa si, con mi último episodio de Vete a triunfar, lastimé y ofendí a alguien. La forma en la que se han tornado las cosas me duele bastante. No era lo que yo quería”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, aprovechó para aclarar que los invitados a su pódcast no reciben un pago por asistir y simplemente deciden ir para contar sus historias. También reiteró su decisión de no usar sus redes sociales, al menos por un tiempo.

Este fue el mensaje con el que se disculpa a Florencia Guillot / Instagram: @florencia.guillot

“Si hago lo que hago es porque me encanta crear. Cuando yo me sienta lista, voy a volver al contenido normal. Se los quiero decir transparente, he bloqueado varias cuentas. Hubo mensajes y comentarios de odio. Voy a seguir bloqueando, si me veo en la necesidad”, indicó.

Para finalizar, agradeció a todos aquellos que la han apoyado en esta polémica: “Cerrado el tema, los quiero mucho. De verdad, los quiero bastante. Y bueno, adiós”, concluyó.

la manera en q los amigos del sujeto tenían mas consciencia sobre la edad, pero a la florencia guillot le pareció súper romántico en todo momento pic.twitter.com/xSQZNpEN5U — Boa Vitória ꕥ (@loverofartp) November 11, 2023

