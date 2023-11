Florencia Guillot desata controversia por presuntamente promover el “grooming” en redes sociales

En las últimas horas, Florencia Guillot ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por, presuntamente, promover y “romantizar” el grooming. Es decir, las relaciones amorosas entre una menor de edad y un adulto.

Todo ocurrió después de que la creadora de contenido entrevistara a una pareja en su pódcast Vete a triunfar. En dicho capítulo, se tocó el tema de la diferencia de edades en el noviazgo y matrimonio.

Durante la conversación, los invitados confesaron que se habían conocido cuando ella era una estudiante de secundaria de 15 años y él un joven adulto de 28.

Al escuchar esto, la creadora de contenido, en lugar de cuestionar esta revelación, simplemente se limitó a felicitarlos por 17 años “de feliz matrimonio”. Incluso, mencionó que, en su momento, estar con un hombre mayor era “un gran logro”.

la manera en q los amigos del sujeto tenían mas consciencia sobre la edad, pero a la florencia guillot le pareció súper romántico en todo momento pic.twitter.com/xSQZNpEN5U — Boa Vitória ꕥ (@loverofartp) November 11, 2023

La entrevista causó mucha controversia en redes sociales, pues muchos internautas consideraron que Florencia no solo “normalizó” que un adulto “pretendiera” a una adolescente, sino que también lo habría “romantizado” al aplaudir su unión, pese a las circunstancias en las que se dio.

“Qué miedo que exista gente que normalice el abuso”, “Reporten sus perfiles”, “Dejen de consumir su contenido”, “Gente como ella no merece tener apoyo en sus plataformas”. “Esta historia da vómito”, “Ojalá le quiten sus redes sociales”, se podía leer en algunos comentarios.

Pese a las críticas, hubo algunos usuarios que salieron en su defensa y afirmaron que la chica “dio su consentimiento” para estar con una persona mayor. Además, dijeron que ese tipo de relaciones eran comunes en el pasado.

Así fue como Florencia Guillot promocionó su polémica entrevista / Instagram: @florencia.guillot

¿Quién es Florencia Guillot?

Florencia Guillot Dorssi es originaria de Monterrey y actualmente tiene 28 años. La joven comenzó su carrera en internet con videos sobre maquillaje y moda. En su momento, trabajó como coordinadora de marketing para una famosa tienda de ropa, pero terminó renunciando para enfocarse en la creación de contenido para redes sociales.

Después de que sus videos se popularizaran durante la pandemia, decidió sacar su pódcast Vete a Triunfar, en el que habla de diversos temas con sus invitados.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se mete en algún tipo de polémica. En una ocasión, se hizo viral por quejarse de que no la dejaban cruzar una carretera de alto flujo. Otro momento controversial fue cuando acusó a un hombre de presuntamente estarla acosado en una discoteca. Sin embargo, trascendió que en el video del momento, no se habría notado algún tipo de agresión.

Florencia Guillot ha estado metida en varias polémicas / Facebook: Florencia Guillot

