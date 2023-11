Actriz de Televisa decide abandonar el país repentinamente a 5 meses de la desaparición de su sobrino

La querida actriz Florencia de Saracho, famosa por haber participado en telenovelas de Televisa como Yo amo a Juan Querendón, Rebelde, Sueños y caramelos, Amor bravío y más, causó preocupación entre sus seguidores en redes sociales al mandar un comunicado dando a conocer que abandonó México junto a su familia.

La actriz dio a conocer esta información porque tuvo que cancelar compromisos laborales por esta causa de última hora.

“A todos ustedes con todo mi cariño y amor, les agradezco su preocupación por mí y por mi familia, hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México”, indicó.

Florencia de Saracho comunicó que se encuentra en Estados Unidos con su familia; abandonó México por la inseguridad / Instagram

Y agregó: “Agradezco todas las muestras de cariño hacia nosotros, estaremos bien y unidos en familia como siempre. Flor de Saracho”.

Este 9 de noviembre, Florencia haría un bazar en Polanco para ayudar a pagar quimioterapias para niños con cáncer, pero su abrupta mudanza dejó pendiente su participación en este evento de manera repentina.

En redes sociales hay muchas dudas sobre lo que está ocurriendo con la actriz / Instagram

¿Por qué Florencia de Saracho abandonó México?

La actriz que no ha seguido con su carrera en Televisa y anunció su retiro para dedicarse a su familia conformada por sus tres hijos y su esposo, pidió ayuda en junio por la desaparición de su sobrino.

“Esto que les voy a decir sí es muy serio. Les pido por favor si saben algo: Él es mi sobrino, es hijo de mi prima-hermana, es muy cercano a mí y está desaparecido”, comentó.

Él es el sobrino desaparecido de la actriz Florencia de Saracho / Instagram

Aunque se emitió una ficha de búsqueda por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el joven no ha aparecido pese a también ofrecerse una recompensa de 100 mil pesos a quien diera datos de su paradero. No obstante hasta el momento no ha sido encontrado.